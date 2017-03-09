Украинцев сделали на шаг ближе к отмене виз

Профильный комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект о внесении Украины в список стран, гражданам которых не будут нужны краткосрочные визы для поездок в Евросоюз, передают "Аргументы и Факты". Из 14 членов комитета девять человек вынесли положительный вердикт, четыре проголосовали против, а один предпочел воздержаться. В следующий раз этот вопрос будет поднят при рассмотрении решения Европарламентом 5 апреля. Если и там все закончится положительно, то полученный документ должен будет подписать президент Европарламента и представитель страны, которая на тот момент будет председательствовать в Евросоюзе. После этого документ можно будет опубликовать в официальном бюллетене и спустя 20 дней он вступит в законную силу.

