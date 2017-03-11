Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
"Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую", – заявил высокопоставленный сотрудник мэрии Нью-Йорка, пожелавший остаться неназванным.
Эта информация возмутила официального представителя МИД России Марию Захарову. "Неужели Aram Gabrelyanov и в США свои порядки навел? Арам, снимаю шляпу: идеологически включить AP в холдинг News Media – это большой удар по национальной безопасности США", – написала Захарова на своей странице в соцсети.
Днем ранее нью-йоркский судмедэксперт объявил, что не будет обнародовать данные о смерти Виталия Чуркина. Соответствующее поручение было отдано юридическим департаментом города, передает Associated Press.
NYC Medical Examiner won’t publicly disclose cause of death for Russian Amb. Churkin: "Churkin’s diplomatic immunity survives his death." pic.twitter.com/hLoJH9KNHM— Dan Linden (@DanLinden) 10 марта 2017 г.
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