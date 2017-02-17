Путин рассказал о массовой ротации губернаторов

Ротация глав регионов – естественный процесс. Оставившие свои посты губернаторы найдут применение своим способностям на других участках работы, уверен Владимир Путин. Президент обещал поспособствовать тому, чтобы их опыт нашел достойное применение.

Российский лидер встретился с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Владимир Путин начал беседу с благодарности губернаторам за проделанную ими работу.

"Хотел с вами встретиться, поговорить о текущей ситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители, оставляете. Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни", – отметил президент.

Владимир Путин признал, что за те годы, что регионы возглавляли Худилайнен, Ковалев, Митин, Наговицын и Басаргин, ситуация там изменилась в лучшую сторону. Проблем, по словам президента, хватает везде – и по регионам, и в стране в целом. Но губернаторы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации достойно пройти через эти сложности и создать условия для своих преемников.

Путин перешел к главной теме встречи: отставникам было предложено оценить состояние своих регионов, накопившиеся проблемы и обозначить задачи, которые предстоит решать в первую очередь их преемникам.

"Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем", – цитирует президента сайт Кремля.

"Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время", – сказал Путин.

Глава государства еще раз подчеркнул: он рассчитывает на то, что ушедшие в отставку губернаторы поддержат сменивших их специалистов своими знаниями, опытом и идеями по поводу того, что нужно сделать, чтобы не потерять темп в развитии регионов.

Напомним, в феврале сложили полномочия губернатор Рязанской области Олег Ковалев, руководитель Новгородской области Сергей Митин, глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин. А 15 февраля заявление с просьбой о досрочной отставке написал глава Республики Карелия Александр Худилайнен. Президент отставки принял.