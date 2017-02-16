Заявления Киева обеспокоили Путина

Президент Владимир Путин обвинил власти Украины в неготовности решить конфликт на юго-востоке страны мирным путем. В последние дни в Донбассе серьезно обострилась ситуация из-за провокационных действий украинских военных.

Владимир Путин отметил, что власти на Украине открыто говорят об организации диверсионно-террористической работы в России и отметил, что это не может не беспокоить российскую сторону. Кроме того, он напомнил о серьезном обострении ситуации в Донбассе, где украинская армия несколько дней назад предприняла попытку наступления на позиции ополченцев.

"Цель этих попыток, цель обострения очевидная - сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", — сказал президент, выступая на коллегии ФСБ.

В своей речи Владимир Путин также выразил обеспокоенность обостряющимися угрозами для мировой безопасности. По словам российского лидера, в мире усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния и отдельными странами.

В то же время президент отметил, что число преступлений террористической направленности в России снизилось. "ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов", – заявил глава государства и поблагодарил сотрудников ведомства.

По информации, которую озвучил президент, в 2016 году в России была пресечена работа в общей сложности почти 440 кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб. Путин подчеркнул, как важно нейтрализовать их попытки получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала страны.

Выступая на коллегии ФСБ, президент поручил ведомству предпринять дополнительные меры по обеспечению безопасности российских дипломатов за рубежом. Владимир Путин вспомнил убийство посла России в Турции Андрея Карлова и отметил, что оно с особой остротой поставило вопрос о защите находящихся за границей российских граждан в загранучреждениях.