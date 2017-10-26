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Политика

Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте

Фото: mvs.gov.ua
Политики в Киеве наперебой говорят о причастности Москвы к покушению на Игоря Мосийчука. К этому хору подключился и сам депутат Верховной рады, очнувшийся после операции. В МВД Украины от общих слов перешли к конкретным обвинениям, указав на заинтересованность главы Чечни Рамзана Кадырова в смерти радикала.
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Заказчиком покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука является Россия, а среди заинтересованных в убийстве депутата лиц - Рамзан Кадыров. С таким заявлением выступил в телеэфире советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

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"Заказчик один – Россия. Есть конкретные доказательства, в частности заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег", - сказал Варченко в эфире телеканала "112 Украина".

В 2014 году в интернете появилось видео: Мосийчук обстреливает портрет главы Чечни. В эфире "России 24" Кадыров назвал украинского депутата трусом и больным человеком. "Какой-то кукловод, который сидит в Европе, управляет им. Я думаю, его скоро убьют и потом скажут, что это сделал Кадыров", – отметил чеченский лидер. Эти слова и посчитал "доказательством" советник украинского министра.

Ранее с подобным заявлением выступил другой советник главы МВД, Антон Геращенко. "Одна из версий следствия в числе прочих – действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", – написал он на своей странице в Facebook.

Жертва взрыва, не успев отойти от наркоза после операции, также отметилась в соцсети. "Заказчики – в Москве. Исполнители - в Киеве", – написал Мосийчук в Facebook. Депутат отметил героизм своего охранника Руслана, который спас его ценой собственной жизни.

Происходящее в Киеве прокомментировали в Грозном. "На такое высказывание мы не будем реагировать никак. А как реагировать на полную чушь? Это в их арсенале - чудачить. Вряд ли господин Мосийчук и все придуманные им покушения на самого себя стоят того, чтобы Рамзан Ахматович и даже я на это как-то реагировали. Думаю, что это очередная провокация, с целью привлечь к себе внимание уважаемых людей", – заявил журналисту РБК министр Чечни по внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Пресс-секретарь президента России назвал подобные заявления истерическими и русофобскими. "Как всегда, абсолютно не основанные ни на чем голословные истерические обвинения из Киева – не только в адрес Кадырова, но фактически всех, кто занимает хоть какие-то должности в Москве", – сказал Дмитрий Песков.

Да и на Украине далеко не все политики склонны поддерживать версию о "российском следе". Не верят в это даже радикалы. Например, депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь увидел в покушении на Игоря Мосийчука украинский след и усомнился в политических мотивах преступления.

Напомним, вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве прогремел взрыв. В этот момент Мосийчук покидал редакцию телеканала "Эспрессо". Взорвался мотоцикл, припаркованный рядом с автомобилем нардепа. Погибли два человека – охранник Мосийчука и случайный прохожий.

Автор: Андрей Евлампиев26 октября 2017, 12:21

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