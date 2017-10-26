Украина повесила на Россию теракт в Киеве

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал покушение на народного депутата Игоря Мосийчука. По его словам, теракт может иметь "российский след".

"Одна из версий следствия в числе прочих – действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", – написал Геращенко на своей странице в Facebook. Также советник министра сообщил, что мощность взрывного устройства составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

По словам Геращенко, в результате теракта погиб гражданин, личность которого еще не установлена. При взрыве пострадали депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала, а также охранник народного депутата. "Они получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы", – уточнил Геращенко. Мосийчук уже пришел в себя, но остается в реанимации, передает РИА ФАН.

По предварительной информации, на выходе из помещения телеканала "Эспрессо" был взорван припаркованный мотоцикл. Бомба была настолько мощной, что в близстоящих жилых домах выбило стекла. Украинские власти предположили, что речь идет о покушении на Мосийчука.

Тем временем в Сети появились жуткие кадры с места происшествия. На них видно, что на асфальте лежит пострадавший мужчина – позже он скончался в больнице, передает "Пятый канал".

Напомним, что вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве прогремел взрыв. В этот момент депутат Игорь Мосийчук покидал редакцию телеканала "Эспрессо", пишет газета "Известия".

