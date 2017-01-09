Ющенко рассказал об истинных победителях Майдана

Бывший президент Украины Виктор Ющенко поделился своим мнением относительно итогов Евромайдана. По его мнению, они сильно отличаются для политиков и для простых людей.

По мнению Ющенко, наибольшую пользу события зимы 2013-2014 принесли тем, кто руководил протестным движением. "Майдан удался для тех, кто на трибуне. И Майдан, в значительной части, не удался для тех, кто стоял на площади", – сказал бывший президент Украины в интервью одному из украинских телеканалов.

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В то же время он назвал Майдан "многоголосием нации" и значительным событием не только для Украины. "Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа", – сказал он.

Ранее бывший президент заявил о живущем внутри украинского обществе при поддержке России "шатуне", постепенно ослабляющем страну изнутри. "Путин понимает, что в украинском обществе живет шатун. Этот шатун ослабляет нас, начиная от церкви, языка, героев, нашей культуры", – сказал он.

Виктор Ющенко – третий президент Украины. Был избран на этот пост в 2005 году. Этому способствовали массовые протестные акции в центре украинской столицы с требованием пересмотра итогов народного голосования, где с небольшим отрывом победил Виктор Янукович.