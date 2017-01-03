Путина признали победителем на выборах в Европе

В 2017 году Европу ждет сразу несколько важных выборов разного уровня: в Нидерландах будут формировать новый парламент, во Франции начнется гонка за кресло президента, в а Германии – за шаткий стул под канцлером Ангелой Меркель. По мнению экспертов, единственным, кто выиграет от этого, будет президент России Владимир Путин.

В 2016 году Евросоюз пережил череду серьезных испытаний. Помимо кризиса, вызванного огромным потоком мигрантов, странам объединения удалось успешно пережить "предательство" Великобритании. Однако 2017 год может стать для Европы еще более сложным.

В трех странах-основательницах объединений пройдут выборы, победителем которых, по мнению экспертов, станет Владимир Путин. Предположительно, во Франции кресло президента достанется поклоннику Кремля, а в Германии пошатнется стул под канцлером Ангелой Меркель, одного из главных идеологов санкционной войны против России.

Важное голосование пройдет и в Нидерландах – там будут выбирать членов парламента. Не исключено, что досрочные выборы состоятся в Великобритании и Италии, что сделает ситуацию еще более опасной для Евросоюза.

В то же время в Европе в целом теряет привлекательность идея надгосударственности, передает Times. Тем не менее, это еще не конец существования Евросоюза, однако правящим политикам придется приложить немало усилий, чтобы предотвратить намечающийся поворот в сторону России.

Напомним, во Франции двое ведущих кандидатов на пост президента страны питают симпатии к Владимиру Путину. Не исключено, что если кому-то из них удастся прийти к власти, то Евросоюзу придется ослабить давление на Россию.