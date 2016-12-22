Слабая Европа завидует победам Путина

Евросоюз всерьез озаботился последними успехами России на мировой арене. Эксперты признают, что влияние Кремля на установившийся миропорядок усиливается.

Успехи Владимира Путина и его команды по проникновению в европейские демократии, а также неоспоримые дипломатические и военные удачи Москвы взорвали установленный миропорядок. Владимир Путин становится кошмаром для Европейского союза, пишет аргентинское издание Pagina 12. Три года назад, когда разворачивались события на Украине, из российского президента попытались сделать маргинального лидера, отвергнутого международным сообществом. Но попытка обвинить Россию во вмешательстве в конфликт на Украине провалилась. Не помогли даже жесточайшие экономические санкции в отношении Москвы.

Президенту России удалось изменить ситуацию в мире. Шаг за шагом он выиграл почти все дипломатические сражения за счет принятия такой стратегии, которая сегодня сделала из него главного политического игрока на международной арене, отмечает автор статьи. Свою последнюю победу Путин одержал в Сирии. С самого начала конфликта там российский лидер выступал против попыток Запада любым путем лишить власти президента Башара Асада. Путин заблокировал резолюции в ООН, которые его не устраивали и, помимо этого, направил в Сирии авиацию и военных специалистов, благодаря которым удалось освободить Алеппо и удержать законно избранного президента у власти.





Еще одним успехом Путина издание называет победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Тут можно вспомнить и приход к власти в двух странах Восточной Европы пророссийских кандидатов. Президентом Молдавии был избран противник евроинтеграции Игорь Додон от Партии социалистов, чья программа предусматривает сближение с Россией. А главой Болгарии стал социалист Румен Радев, выступающий за отмену антироссийских санкций, поскольку, по его словам, Крым принадлежит России. А тут еще Венгрия и Сербия, которые стремятся переустроить Центральную Европу и Балканы. Польское издание Polityka утверждает, что при помощи Москвы и нескольких пророссийских лидеров они могут в этом преуспеть.





В свою очередь журналисты аргентинского СМИ утверждают, что Владимиру Путину удалось дестабилизировать изнутри европейские демократические институты за счет финансовой поддержки политических партий и движений правой идеологической направленности. Теперь лидеры Старого Света вынуждены платить высокую цену за свои просчеты в прошлом – они не заметили, как за годы нахождения у власти российский лидер превратился в одну из самых значимых политических фигур XXI века.

Это подтвердил недавно и авторитетный американский журнал Forbes. Он в четвертый раз назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком планеты. Составители рейтинга могущественных людей мира отметили, что российский лидер достиг успеха как во внутренней, так и во внешней политике.

По мнению же экономистов агентства Bloomberg, следующий год принесет Путину новые победы, среди которых – частичная или полная отмена антироссийских санкций. 55% экспертов, опрошенных Bloomberg, считают, что в течение ближайших 12 месяцев США начнут смягчать санкции, введенные против России в 2014 году из-за украинского кризиса. Несколько месяцев назад это казалось немыслимым, но после победы Дональда Трампа, который не раз говорил о желании наладить отношения с Москвой, такое развитие событий вполне возможно.