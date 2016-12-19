Американцы сняли пародию на встречу Трампа и Путина

В рамках популярного среди американцев комедийного шоу Saturday Night Live вышел скетч, авторы которого предположили, как бы могла выглядеть встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. За короткое время ролик успели просмотреть более четырех миллионов раз.

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