Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Американцы сняли пародию на встречу Трампа и Путина
Американские медиа продолжают спекулировать на якобы существующей связи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По сюжету комедийного ролика, российский лидер приходит в дом американского коллеги под Рождество с мешком подарков. Дональду Трампу достается кукла с функцией скрытого наблюдения за владельцем. Позже на сцене появляется актер, исполняющий роль назначенного на пост главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона, который тепло здоровается с Владимиром Путиным.
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