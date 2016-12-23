Беллу Хадид признали моделью года

Популярный портал Models.com признал американку Беллу Хадид лучшей моделью года. Dni.Ru предлагают вспомнить самые удачные снимки 20-летней красавицы.
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