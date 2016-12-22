В Москве раскрыли секреты и тайны звезд

В российской столице вручили необычную ежегодную премию "Интрига года 2016". Самые громкие, волнующие и неоднозначные события, которые буквально потрясли и всколыхнули гламурные хроники, достойны того, чтобы быть отмеченными экспертными оценками искушенных представителей бомонда.

