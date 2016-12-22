В Москве раскрыли секреты и тайны звезд

Отец преступницы пожалел об оказанной помощи следствию.
В российской столице вручили необычную
ежегодную премию "Интрига года 2016". Самые громкие, волнующие и неоднозначные события,
которые буквально потрясли и всколыхнули гламурные хроники,
достойны того, чтобы быть отмеченными экспертными оценками искушенных
представителей бомонда.
Звезды собрались на рождественский аукцион
По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона
Поп-король своим костюмом с перьями затмил даже помолодевшую Примадонну
Dni.Ru вспомнили о звездах зеленого континента, прославившихся на весь мир
Бизнесвумен с подругой сходила на концерт Стаса Михайлова
Dni.Ru вспомнили, кто из звезд обладает наиболее выдающимся бюстом
Выходит в прокат новогоднее фэнтези
В столице состоялась премьера пятой части картины "Елки"
Девушки считают избранного президента США символом перемен
Егор и Данила сделали доброе дело для детей
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии