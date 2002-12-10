Алина Ильинична Кукушкина актриса (озвучивание)

Биография, Алина Кукушкина

Алина Кукушкина – молодая российская актриса, получившая широкую известность благодаря озвучке и дубляжу. «Звездную» роль она получила в раннем возрасте, когда мама пришла с ней на кастинг проекта для детей «Маша и Медведь». Именно шестилетняя девочка озвучила впоследствии главную героиню. Мультик по количеству просмотров обгоняет многие известные фильмы и сериалы, в том числе зарубежного производства.

Детство и юность

Алина росла обычной девочкой, пока в шестилетнем возрасте не произошел переломный момент. Маме предложили отвести девочку на кастинг. Создатели мультфильма «Маша и медведь» искали ребенка с милым голосом, который смог бы озвучить главную героиню в мультипликационном сериале. Конечно, родитель поначалу и не подозревала, что именно ее дочку выберут.

Когда раздался телефонный звонок в доме Кукушкиных, мать не могла поверить. Доченька, которая только-только посмотрела свои первые в жизни детские фильмы, отобралась на роль. Ей предстояло проводить на звукозаписывающей студии около половины дня. Если для матерых актеров и актрис, которые ранее снимались в сериалах и фильмах, это обыденность, то для маленького ребенка подобная нелегкая работа грозила стрессом. Но юное дарование легко справилось.

Карьера, Алина Кукушкина

Карьера Алины началась, когда она оказалась в студии звукозаписи. Сам мультипликационный сериал ей очень понравился. Он обогнал по популярности многие детские фильмы с бюджетом в миллионы рублей.

Маленькая Кукушкина рассказала журналистам: «Сначала я испытывала волнение, когда увидела огромную студию с разной аппаратурой. Меня окружали люди, которых ранее в жизни не видела, вся стоящая рядом техника казалась незнакомой. Но вот меня поставили перед большим экраном, и сказали, что нужно делать – волнение моментально улетучилось, и я быстро нашла одну волну с героиней сериала. Мне очень понравилось».

Популярность

Многосерийный мультипликационный фильм сделал Кукушкину известной личностью. Дети

узнают ее прелестный и писклявый голосок из тысячи. Несмотря на популярность и повышенное внимание со стороны СМИ, Алина продолжила заниматься учебой и спокойно общаться со сверстниками. По ее словам, в школе никакой зависти не было. Попутно она совершенствовала актерские навыки в надежде, что снимется в крутом российском фильме или сериале.

Около 30 серий девочка озвучила своим голосом. Однако в дальнейшем звукорежиссерам предстояло корректировать его – он изменился немного из-за взросления. Но постоянные зрители сериала могли заметить перемены. Поэтому создателям проекта пришлось вносить несущественные корректировки.

Участие в других проектах

Алина озвучила девочку Агнес в анимационном фильме «Гадкий я 2». Роль она получила практически сразу, так как прокатчики прекрасно знали о ее таланте. Затем последовали работы в более серьезных проектах, в числе которых психологический фильм «Дом Грез» и комедия «Хочу как ты». В 2016 году поучаствовала в проекте «Норм и Несокрушимые», озвучив персонажа Олимпию.

Личная жизнь, Алина Кукушкина

О романтических отношениях актрисе говорить рано: она сосредоточена на учебе и совершенствовании своего таланта. Верит, что получит роль в известном фильме или сериале. Пока ей достается только озвучивание персонажей, но наша героиня верит, что однажды ее пригласят на кастинг, где выберут на роль в серьезной кинокартине. Несмотря на постоянную занятость, она учится очень хорошо, а любимым предметом считает ИЗО и труды. Впереди сложная университетская жизнь.

Интересные факты

Творческим наставником стала Елена Чернова, российский анимационный режиссер. Под ее руководством юное дарование добилось впечатляющих успехов.

Первый гонорар за роль потратила на покупку щенка.

Кукушкина часто путешествует в зарубежные страны: поет, выступает, дает интервью журналистам. Посетила Грецию, Германию, ряд стран бывшего СССР.

Однажды девочка призналась, что ей очень не нравится собственный «писклявый и противный голос». Но затем привыкла к нему. Любит иногда пересматривать анимационный сериал, в котором принимала участие для озвучки.

Создала вторую страничку в социальной сети «ВКонтакте», предназначенную специально для фанатов.

После озвучки последней серии «Маша и Медведь» расплакалась – ей было горестно расставаться с полюбившейся героиней.

Роли, Алина Кукушкина

Пока фильмография актрисы ограничивается около 10 проектами. Но, учитывая популярность, наличие таланта, ожидаем скорого пополнения.

2008-2010 – «Маша и Медведь»

2010 – «Гадкий я» (Агнес)

2011 – «Дом грез» (Ди Ди Эйтентон)

2011 «Хочу как ты» (Кара)

2016 «Норм и Несокрушимые» (Олимпия)

Актриса сегодня

Алина Кукушкина сегодня сосредоточена на учебе. В ее планах поступить в Высшую школу экономики. Не забывает она и о ролях в фильмах и сериалах. Она уверена, что ей удастся получить три высших образования, и одно напрямую будет связано именно с актерской деятельностью.