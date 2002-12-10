Алина Кукушкина – молодая российская актриса, получившая широкую известность благодаря озвучке и дубляжу. «Звездную» роль она получила в раннем возрасте, когда мама пришла с ней на кастинг проекта для детей «Маша и Медведь». Именно шестилетняя девочка озвучила впоследствии главную героиню. Мультик по количеству просмотров обгоняет многие известные фильмы и сериалы, в том числе зарубежного производства.
Алина росла обычной девочкой, пока в шестилетнем возрасте не произошел переломный момент. Маме предложили отвести девочку на кастинг. Создатели мультфильма «Маша и медведь» искали ребенка с милым голосом, который смог бы озвучить главную героиню в мультипликационном сериале. Конечно, родитель поначалу и не подозревала, что именно ее дочку выберут.
Когда раздался телефонный звонок в доме Кукушкиных, мать не могла поверить. Доченька, которая только-только посмотрела свои первые в жизни детские фильмы, отобралась на роль. Ей предстояло проводить на звукозаписывающей студии около половины дня. Если для матерых актеров и актрис, которые ранее снимались в сериалах и фильмах, это обыденность, то для маленького ребенка подобная нелегкая работа грозила стрессом. Но юное дарование легко справилось.
Карьера Алины началась, когда она оказалась в студии звукозаписи. Сам мультипликационный сериал ей очень понравился. Он обогнал по популярности многие детские фильмы с бюджетом в миллионы рублей.
Маленькая Кукушкина рассказала журналистам: «Сначала я испытывала волнение, когда увидела огромную студию с разной аппаратурой. Меня окружали люди, которых ранее в жизни не видела, вся стоящая рядом техника казалась незнакомой. Но вот меня поставили перед большим экраном, и сказали, что нужно делать – волнение моментально улетучилось, и я быстро нашла одну волну с героиней сериала. Мне очень понравилось».
Многосерийный мультипликационный фильм сделал Кукушкину известной личностью. Дети
узнают ее прелестный и писклявый голосок из тысячи. Несмотря на популярность и повышенное внимание со стороны СМИ, Алина продолжила заниматься учебой и спокойно общаться со сверстниками. По ее словам, в школе никакой зависти не было. Попутно она совершенствовала актерские навыки в надежде, что снимется в крутом российском фильме или сериале.
Около 30 серий девочка озвучила своим голосом. Однако в дальнейшем звукорежиссерам предстояло корректировать его – он изменился немного из-за взросления. Но постоянные зрители сериала могли заметить перемены. Поэтому создателям проекта пришлось вносить несущественные корректировки.
Алина озвучила девочку Агнес в анимационном фильме «Гадкий я 2». Роль она получила практически сразу, так как прокатчики прекрасно знали о ее таланте. Затем последовали работы в более серьезных проектах, в числе которых психологический фильм «Дом Грез» и комедия «Хочу как ты». В 2016 году поучаствовала в проекте «Норм и Несокрушимые», озвучив персонажа Олимпию.
О романтических отношениях актрисе говорить рано: она сосредоточена на учебе и совершенствовании своего таланта. Верит, что получит роль в известном фильме или сериале. Пока ей достается только озвучивание персонажей, но наша героиня верит, что однажды ее пригласят на кастинг, где выберут на роль в серьезной кинокартине. Несмотря на постоянную занятость, она учится очень хорошо, а любимым предметом считает ИЗО и труды. Впереди сложная университетская жизнь.
Пока фильмография актрисы ограничивается около 10 проектами. Но, учитывая популярность, наличие таланта, ожидаем скорого пополнения.
2008-2010 – «Маша и Медведь»
2010 – «Гадкий я» (Агнес)
2011 – «Дом грез» (Ди Ди Эйтентон)
2011 «Хочу как ты» (Кара)
2016 «Норм и Несокрушимые» (Олимпия)
Алина Кукушкина сегодня сосредоточена на учебе. В ее планах поступить в Высшую школу экономики. Не забывает она и о ролях в фильмах и сериалах. Она уверена, что ей удастся получить три высших образования, и одно напрямую будет связано именно с актерской деятельностью.