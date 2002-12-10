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Алина Ильинична Кукушкина

Алина Ильинична Кукушкина актриса (озвучивание)

  • Дата рождения: 10 декабря 2002
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Стрелец

Биография, Алина Кукушкина

Алина Кукушкина – молодая российская актриса, получившая широкую известность благодаря озвучке и дубляжу. «Звездную» роль она получила в раннем возрасте, когда мама пришла с ней на кастинг проекта для детей «Маша и Медведь». Именно шестилетняя девочка озвучила впоследствии главную героиню. Мультик по количеству просмотров обгоняет многие известные фильмы и сериалы, в том числе зарубежного производства.

Детство и юность

Алина росла обычной девочкой, пока в шестилетнем возрасте не произошел переломный момент. Маме предложили отвести девочку на кастинг. Создатели мультфильма «Маша и медведь» искали ребенка с милым голосом, который смог бы озвучить главную героиню в мультипликационном сериале. Конечно, родитель поначалу и не подозревала, что именно ее дочку выберут.

Когда раздался телефонный звонок в доме Кукушкиных, мать не могла поверить. Доченька, которая только-только посмотрела свои первые в жизни детские фильмы, отобралась на роль. Ей предстояло проводить на звукозаписывающей студии около половины дня. Если для матерых актеров и актрис, которые ранее снимались в сериалах и фильмах, это обыденность, то для маленького ребенка подобная нелегкая работа грозила стрессом. Но юное дарование легко справилось.

Карьера, Алина Кукушкина

Карьера Алины началась, когда она оказалась в студии звукозаписи. Сам мультипликационный сериал ей очень понравился. Он обогнал по популярности многие детские фильмы с бюджетом в миллионы рублей.

Маленькая Кукушкина рассказала журналистам: «Сначала я испытывала волнение, когда увидела огромную студию с разной аппаратурой. Меня окружали люди, которых ранее в жизни не видела, вся стоящая рядом техника казалась незнакомой. Но вот меня поставили перед большим экраном, и сказали, что нужно делать – волнение моментально улетучилось, и я быстро нашла одну волну с героиней сериала. Мне очень понравилось».

Популярность

Многосерийный мультипликационный фильм сделал Кукушкину известной личностью. Дети

узнают ее прелестный и писклявый голосок из тысячи. Несмотря на популярность и повышенное внимание со стороны СМИ, Алина продолжила заниматься учебой и спокойно общаться со сверстниками. По ее словам, в школе никакой зависти не было. Попутно она совершенствовала актерские навыки в надежде, что снимется в крутом российском фильме или сериале.

Около 30 серий девочка озвучила своим голосом. Однако в дальнейшем звукорежиссерам предстояло корректировать его – он изменился немного из-за взросления. Но постоянные зрители сериала могли заметить перемены. Поэтому создателям проекта пришлось вносить несущественные корректировки.

Участие в других проектах

Алина озвучила девочку Агнес в анимационном фильме «Гадкий я 2». Роль она получила практически сразу, так как прокатчики прекрасно знали о ее таланте. Затем последовали работы в более серьезных проектах, в числе которых психологический фильм «Дом Грез» и комедия «Хочу как ты». В 2016 году поучаствовала в проекте «Норм и Несокрушимые», озвучив персонажа Олимпию.

Личная жизнь, Алина Кукушкина

О романтических отношениях актрисе говорить рано: она сосредоточена на учебе и совершенствовании своего таланта. Верит, что получит роль в известном фильме или сериале. Пока ей достается только озвучивание персонажей, но наша героиня верит, что однажды ее пригласят на кастинг, где выберут на роль в серьезной кинокартине. Несмотря на постоянную занятость, она учится очень хорошо, а любимым предметом считает ИЗО и труды. Впереди сложная университетская жизнь.

Интересные факты

  • Творческим наставником стала Елена Чернова, российский анимационный режиссер. Под ее руководством юное дарование добилось впечатляющих успехов.
  • Первый гонорар за роль потратила на покупку щенка.
  • Кукушкина часто путешествует в зарубежные страны: поет, выступает, дает интервью журналистам. Посетила Грецию, Германию, ряд стран бывшего СССР.
  • Однажды девочка призналась, что ей очень не нравится собственный «писклявый и противный голос». Но затем привыкла к нему. Любит иногда пересматривать анимационный сериал, в котором принимала участие для озвучки.
  • Создала вторую страничку в социальной сети «ВКонтакте», предназначенную специально для фанатов.
  • После озвучки последней серии «Маша и Медведь» расплакалась – ей было горестно расставаться с полюбившейся героиней.

Роли, Алина Кукушкина

Пока фильмография актрисы ограничивается около 10 проектами. Но, учитывая популярность, наличие таланта, ожидаем скорого пополнения.

2008-2010 – «Маша и Медведь»

2010 – «Гадкий я» (Агнес)

2011 – «Дом грез» (Ди Ди Эйтентон)

2011 «Хочу как ты» (Кара)

2016 «Норм и Несокрушимые» (Олимпия)

Актриса сегодня

Алина Кукушкина сегодня сосредоточена на учебе. В ее планах поступить в Высшую школу экономики. Не забывает она и о ролях в фильмах и сериалах. Она уверена, что ей удастся получить три высших образования, и одно напрямую будет связано именно с актерской деятельностью.

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