Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии

Министерство обороны к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Как рассказал глава Генштаба генерал Валерий Герасимов, первый зону конфликта покинет авианосец "Адмирал Кузнецов. Также Герасимов напомнил, что с 00:00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, передает ТАСС.