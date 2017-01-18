Расстрел бизнесмена в центре Москвы Последние дни Обамы Трагедия в семье Королевой Крещенские купания Дом-2
Шоу-бизнес

Катя Гордон об интиме во время беременности

Певица иронично ответила хейтерам
Шоу-бизнес

Лоза оценил прелести 52-летней Апиной

Певец посмотрел новый клип звезды
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить
19:18
18 января 2017
просмотры: 123

На севере Москвы разбился промышленный альпинист

567
поделиться

В Москве со здания в районе метро "ВДНХ" сорвался промышленный альпинист. Мужчина перегнулся через ограждение, но не удержал равновесие и рухнул на землю.

Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть альпиниста, передает РИА ФАН. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности.

18:51
18 января 2017
просмотры: 123

Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв

567
18:13
18 января 2017
просмотры: 123

В центре Москвы мужчине в Lexus прострелили голову

567
17:29
18 января 2017
просмотры: 123

Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"

567
17:14
18 января 2017
просмотры: 123

Трамп получил гневное послание

567
17:07
18 января 2017
просмотры: 123

На МКАД грузовик столкнулся с иномаркой

567
16:37
18 января 2017
просмотры: 123

Российская легкоатлетка проиграла суд по допинг-скандалу

567
15:27
18 января 2017
просмотры: 123

Ревнивый москвич расстрелял соперника на свидании

567
14:00
18 января 2017
просмотры: 123

Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро

567
13:24
18 января 2017
просмотры: 123

В Москве рабочий упал с шестого этажа

567
13:02
18 января 2017
просмотры: 123

В центральной Италии произошло сильное землетрясение

567

загрузить ещё

Политика

Захаровой пришлось извиняться за Лаврова
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым
Затянувшаяся агония пешек Обамы
Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

Шоу-бизнес

Катя Гордон об интиме во время беременности
Воля замахнулся на Утяшеву ногой
Лоза оценил прелести 52-летней Апиной
48-летняя Валерия в бикини произвела фурор

Проишествия

Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
В Москве задержан дебошир с автоматом

Lifestyle

Валентин Гафт обиделся на украинцев
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола
Почему Джек Николсон уходит на пенсию
Шоу-бизнес

Обманутые жены ответили Прокловой

Вдовы легендарных актеров отреагировали на откровения артистки
Шоу-бизнес

Киев сжалился над скорбящей Наташей Королевой

СБУ разрешила певице приехать на похороны бабушки
Шоу-бизнес

Брошенная жена Джигарханяна дала первое интервью

Супруга обвинила народного артиста в многочисленных изменах
Шоу-бизнес

Воля замахнулся на Утяшеву ногой

Резидент Comedy Club при свидетелях выбил из рук своей супруги телефон

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

Сменившая пол известная модель показала прелести
Крещенские купания звезд
Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды
В "Газпром" внедрился американский шпион

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Вдова "выселила" свекровь из могилы
Тверской "Дом-2" стал интернет-хитом
Кто платит за тепло в Забайкалье
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила маме из багажника
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru