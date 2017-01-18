На севере Москвы разбился промышленный альпинист

В Москве со здания в районе метро "ВДНХ" сорвался промышленный альпинист. Мужчина перегнулся через ограждение, но не удержал равновесие и рухнул на землю.

Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть альпиниста, передает РИА ФАН. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности.