На севере Москвы разбился промышленный альпинист

В Москве со здания в районе метро "ВДНХ" сорвался промышленный альпинист. Мужчина перегнулся через ограждение, но не удержал равновесие и рухнул на землю.
Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть альпиниста, передает РИА ФАН. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности.
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