Последние дни Обамы Трагедия в семье Королевой Крещенские купания Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Шоу-бизнес

Брошенная жена Джигарханяна дала первое интервью

Супруга обвинила народного артиста в многочисленных изменах
Шоу-бизнес

Cобчак шокировала мать методами воспитания сына

У светской львицы свои представления о том, что нужно двухмесячному Платону
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
11:48
18 января 2017
просмотры: 123

При взрыве в Екатеринбурге рабочему оторвало ногу

567
поделиться

Утром 18 января на месте строительства гипермаркета "Лента" на улице Машиностроителей в Екатеринбурге прогремел взрыв. По предварительным данным, во время сварочных работ сдетонировал газовый баллон. При взрыве были ранены двое рабочих, одному из них оторвало ногу, передает URA.Ru. На место происшествия приехали сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и полиции. "Сейчас сотрудники ОП № 15 выясняют, какое должностное лицо на стройплощадке отвечало за меры безопасности, проводился ли инструктаж по технике безопасности", – рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

14:00
18 января 2017
просмотры: 123

Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро

567
13:24
18 января 2017
просмотры: 123

В Москве рабочий упал с шестого этажа

567
13:02
18 января 2017
просмотры: 123

В центральной Италии произошло сильное землетрясение

567
12:43
18 января 2017
просмотры: 123

Москвичи разыграли кражу телефона ради страховки (видео)

567
12:23
18 января 2017
просмотры: 123

Володин предостерег Совет Европы от давления на Думу

567
12:00
18 января 2017
просмотры: 123

Москвичей предупредили о приближении астероида

567
10:49
18 января 2017
просмотры: 123

В Техасе госпитализировали Джорджа Буша – старшего

567
10:38
18 января 2017
просмотры: 123

Жириновский "отправил" Багдасарян в тюрьму

567
09:14
18 января 2017
просмотры: 123

Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек

567
07:56
18 января 2017
просмотры: 123

Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Благовещенске

567

загрузить ещё

Политика

Захаровой пришлось извиняться за Лаврова
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым
Затянувшаяся агония пешек Обамы
Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

Шоу-бизнес

Брошенная жена Джигарханяна дала первое интервью
Участников "Дома-2" обозвали в Госдуме
Когда поженятся Бондарчук и Андреева
Cобчак шокировала мать методами воспитания сына

Проишествия

Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
В Москве задержан дебошир с автоматом
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты
Узбек признался в бойне в турецком клубе

Lifestyle

Почему Джек Николсон уходит на пенсию
Воронежская певица получила мировое признание
Плюсы и минусы поздней беременности
Украина "репрессировала" Эльдара Рязанова
Шоу-бизнес

Обманутые жены ответили Прокловой

Вдовы легендарных актеров отреагировали на откровения артистки
Шоу-бизнес

Гвердцители отругали за непромытый вид

Прославленную артистку раскритиковали в день рождения
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон делает из сыновей девочек

Общественность в шоке от розовых нарядов и женских причесок у мальчиков
Шоу-бизнес

Нагиев: Тараканы в голове Бузовой продолжают пировать

Сексапильный шоумен прокомментировал свои отношения с ведущей

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

В "Газпром" внедрился американский шпион
Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
Знаменитости с усами
С Доктором Лизой прощались целыми семьями

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Депутаты подрались из-за Исаакиевского собора (видео)
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила маме из багажника
Тело пенсионерки пропало из холодильника в морге
Охотник спас провалившихся под лед кабанов (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru