При взрыве в Екатеринбурге рабочему оторвало ногу

Утром 18 января на месте строительства гипермаркета "Лента" на улице Машиностроителей в Екатеринбурге прогремел взрыв. По предварительным данным, во время сварочных работ сдетонировал газовый баллон. При взрыве были ранены двое рабочих, одному из них оторвало ногу, передает URA.Ru. На место происшествия приехали сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и полиции. "Сейчас сотрудники ОП № 15 выясняют, какое должностное лицо на стройплощадке отвечало за меры безопасности, проводился ли инструктаж по технике безопасности", – рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.