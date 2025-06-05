ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025

Вчерашние школьники смогут не только повеселиться, но и бесплатно посетить выставочные павильоны

Московский городской выпускной в этом году пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Впервые основной праздничной площадкой станет одна из самых знаковых территорий столицы – ВДНХ. Ожидается, что число гостей главного выставочного пространства столицы: ребят, учителей, родителей – превысит 45 тысяч человек.

В развлекательной программе на ВДНХ примут участие более 55 артистов, которых выбирали сами выпускники. На сцене выступят Shaman, группы Dabro, The Hatters и Gayazov$ Brother$, Amirchik, Татьяна Куртукова, Mona, Юля Гаврилина и другие популярные исполнители. Музыкальное шоу будет сопровождаться красочными технологичными спецэффектами, а трансляцию концерта можно будет увидеть в прямом эфире музыкального телеканала.

Для желающих не только слушать, но и петь самим на другой сцене будет организовано караоке. Вместе с выпускниками известные каверы на популярные песни также будут исполнять артисты. Кроме того, ребята, которые увлекаются музыкой, смогут создать авторские мини-треки на основе джингла «Московский выпускной». Всю ночь диджей на площадке будет сводить треки нон-стоп и делиться профессиональными секретами.

Выпускники также смогут посетить различные иммерсивные шоу и принять участие в интерактивном путешествии. В креативной зоне можно будет станцевать на батле или заняться спортом под динамичные диджей-сеты. Юные геймеры смогут провести время за компьютерными играми. Любителей классики ждет площадка «Музыкальный оазис» с живыми инструментальными выступлениями.

В общей сложности для выпускников на ВДНХ подготовят более 15 площадок с разнообразными программами, так что каждый сможет найти себе занятие по вкусу и отлично провести время. К тому же всех гостей выпускного приглашают на ночные экскурсии по павильонам ВДНХ. До 03:00 можно будет бесплатно посетить сразу несколько музеев.

Организованные развлекательные мероприятия на ВДНХ закончатся к 04:00. Но желающие и дальше продолжить праздник смогут остаться на дискотеки, которые пройдут на главной и танцевальной сценах, так что выпускной для самых стойких продлится буквально всю ночь – до открытия метро.