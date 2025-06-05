ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Четверг 5 июня

12:19Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени 11:53Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы 11:31ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025 10:58Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 10:46ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым 10:43Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве 10:39На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы 09:10Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:17Сын Булановой отказался от фамилии отца ради карьеры 03:39Перепуганная Маркл пошла на крайние меры из-за критической ситуации 00:24Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни 23:13Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 22:17Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе 21:21Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады 20:5867-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной 20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой 16:24Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 14:44Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост 14:40Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица 13:49Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер 13:19В Москве наградили победителей конкурса "Наследие моего района" 13:12Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары 12:49Выставка о шахматах открывается в подземном музее парка "Зарядье" 12:44Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук 12:20В кинопарке "Москино" прошли съемки военной драмы 12:11Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века 11:52Вернувшаяся в Россию Бузова влезла в жесткие публичные разборки 10:47Разгневанный Киркоров публично отчитал оступившегося Малахова 10:29Где в Москве можно услышать пение соловья 10:18Драма вместо любви: 3 самые несовместимые пары по знаку зодиака 06:39Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю 03:11Ожидала большего: Меган Маркл оказалась разочарована бедностью принца Гарри 00:23Что грозит организаторам выступлений Аллы Пугачевой в России 00:13Киркорову осталось недолго: хирург объявил срок 23:09Стало известно об уходе популярного артиста из-за рака 4 стадии после 3 лет борьбы 20:52ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 19:24Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена 17:17Ушел из жизни Евгений Дога – автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" 16:13На территории бывшей промзоны Автомоторная откроют Дворец творчества и школу искусств 15:45Звезда "Модного приговора" Рогов открыл каждому самый модный аксессуар этого лета 15:08Вернувшаяся из смертельно опасной экспедиции Боня перестала узнавать родную дочь 14:49Второй чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" стартовал в Москве 14:22Артист из "Технологии" решил судиться на фоне обвинения в краже свыше 100 хитов 14:21На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты 13:41Умер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 12:54Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 12:49Вскрылся роман освободившегося из колонии Ефремова с известной молодой актрисой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025

ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025
93

Вчерашние школьники смогут не только повеселиться, но и бесплатно посетить выставочные павильоны

Московский городской выпускной в этом году пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Впервые основной праздничной площадкой станет одна из самых знаковых территорий столицы – ВДНХ. Ожидается, что число гостей главного выставочного пространства столицы: ребят, учителей, родителей – превысит 45 тысяч человек.

В развлекательной программе на ВДНХ примут участие более 55 артистов, которых выбирали сами выпускники. На сцене выступят Shaman, группы Dabro, The Hatters и Gayazov$ Brother$, Amirchik, Татьяна Куртукова, Mona, Юля Гаврилина и другие популярные исполнители. Музыкальное шоу будет сопровождаться красочными технологичными спецэффектами, а трансляцию концерта можно будет увидеть в прямом эфире музыкального телеканала.

Для желающих не только слушать, но и петь самим на другой сцене будет организовано караоке. Вместе с выпускниками известные каверы на популярные песни также будут исполнять артисты. Кроме того, ребята, которые увлекаются музыкой, смогут создать авторские мини-треки на основе джингла «Московский выпускной». Всю ночь диджей на площадке будет сводить треки нон-стоп и делиться профессиональными секретами.

Выпускники также смогут посетить различные иммерсивные шоу и принять участие в интерактивном путешествии. В креативной зоне можно будет станцевать на батле или заняться спортом под динамичные диджей-сеты. Юные геймеры смогут провести время за компьютерными играми. Любителей классики ждет площадка «Музыкальный оазис» с живыми инструментальными выступлениями.

В общей сложности для выпускников на ВДНХ подготовят более 15 площадок с разнообразными программами, так что каждый сможет найти себе занятие по вкусу и отлично провести время. К тому же всех гостей выпускного приглашают на ночные экскурсии по павильонам ВДНХ. До 03:00 можно будет бесплатно посетить сразу несколько музеев.

Организованные развлекательные мероприятия на ВДНХ закончатся к 04:00. Но желающие и дальше продолжить праздник смогут остаться на дискотеки, которые пройдут на главной и танцевальной сценах, так что выпускной для самых стойких продлится буквально всю ночь – до открытия метро.

Шоу-бизнес в Telegram

5 июня 2025, 11:31
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе

Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе
Москвичей ждут тренеры по волейболу, баскетболу, танцам С наступлением лета хочется как можно больше времени проводить на воздухе.

Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени

Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени
Работы затронут, в основном, улицу Островитянова Возле станции метро «Университет дружбы народов» на юго-западе столицы начались работы в рамках второго этапа благоустройства прилегающей территории.

На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы

На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы
Асфальт заменят на участке протяженностью 21 км Столичные специалисты комплекса городского хозяйства с началом теплого сезона приступили к плановым ремонтно-дорожным работам.

Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост

Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост
Надземный переход построят над железнодорожными путями МЦД-2 На юго-востоке Москвы в районе Текстильщики скоро появится новый надземный пешеходный переход.

Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер

Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер
Для оформления входной группы используют агератум Гаустона, ирезине, кохию и другие растения Каждое лето посетителей ВДНХ радуют яркие цветочные композиции, оформляющие аллеи главного выставочного пространства страны, клумбы у павильонов и входные группы.

Выбор читателей

04/06СрдВесь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 03/06ВтрТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 04/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 03/06ВтрУмер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 04/06СрдКиркорову осталось недолго: хирург объявил срок 04/06СрдЕще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица