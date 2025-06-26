В жилом фонде Москвы проходит плановая замена лифтов

В текущем году специалисты заменили уже около тысячи старых подъемных кабин и сопутствующего оборудования.

В столице реализуется масштабная программа обновления лифтового хозяйства. Отработавшие свой срок лифты меняются в плановом порядке без продления времени эксплуатации. За 2025 год специалисты комплекса городского хозяйства заменили почти тысячу старых лифтов в многоквартирных домах.

Программа действует в Москве с 2018 года. Утвержденные мэром столицы правила предписывают менять лифты в жилых домах, находящихся на счете регионального оператора, строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. При наступлении указанного срока специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

Всего за время реализации программы в столичных многоквартирных домах заменили около 49,2 тыс. лифтов. В плане на 2025 год - обновление свыше 4,2 тыс. лифтов, больше всего работы предстоит в Юго-Западном округе – там требуется заменить 740 подъемников, а также в Восточном (639 лифтов) и Южном (567 лифтов) административных округах.

Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле городских служб, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. В ходе работ используется оборудование отечественного производства, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе наращивают производство пассажирских лифтов. Только на одной производственной площадке выпускают до трех тысяч лифтов в год. В частности, местную модель «Стриж» устанавливают при капремонте домов и модернизации городских поликлиник. Кроме этого, лифтами оборудуют некоторые надземные пешеходные переходы в столице в рамках реализации программы создания безбарьерной среды. Так, в планах на этот год – установка пассажирских подъемников в пяти надземных пешеходных переходах на МКАД, Боровском и Киевском шоссе.