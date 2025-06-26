Школа-интернат для слепых в Москве получила новый спорткомплекс для реабилитации воспитанников

В здании созданы все необходимые условия для занятий спортом людей с особенностями здоровья.

Столичная школа-интернат № 1 для незрячих детей получила в оперативное управление новый современный спортивный комплекс на северо-востоке столицы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), предназначенный для спортивно-тренировочной деятельности детей – инвалидов по зрению, построили в Алексеевском районе в декабре прошлого года, а открыли 22 апреля 2025 года. Строительство велось под кураторством Департамента гражданского строительства города Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы. В здании, расположенном по адресу: 3-я Мытищинская улица, дом 5, стр.6 созданы необходимые условия для реабилитации и спортивных занятий воспитанников с особенностями здоровья. Здесь будут проходить уроки физкультуры и дополнительные тренировки, а также соревнования по плаванию, мини-футболу (группа В1, спорт слепых), легкой атлетике, дзюдо и другим видам спорта.

В четырехэтажном здании площадью 4,7 тыс. квадратных метров имеется бассейн для оздоровительного плавания 25 на 11 метров на четыре дорожки с трибунами для зрителей. Для комфортного погружения в воду учащихся с инвалидностью установлен стационарный подъемник. Есть здесь и универсальный спортивный зал со зрительским пространством: с помощью специальных перегородок его можно разделить на несколько участков, что позволяет одновременно проводить тренировки по разным видам спорта, среди которых мини-футбол, баскетбол и волейбол. В тренажерном зале установлено специальное оборудование. Имеется рекреационное пространство с соляной пещерой и столом для шоудауна (игры для незрячих людей, сочетающей элементы настольного тенниса и аэрохоккея).

Внутри спорткомплекса создана безбарьерная среда. В частности, тактильная плитка для незрячих проложена на полу во всем здании – не справа или слева, как в стандартных спортивных комплексах, а в качестве центральной дорожки. Кнопки информационного терминала при входе снабжены надписями, выполненными шрифтом Брайля.

Благодаря тому, что управление ФОК передано руководству спецучреждения, помещение может использоваться более эффективно в интересах незрячих детей. Например, в корпусе могут проводиться тренировки и соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

При этом спорткомплексом могут пользоваться не только воспитанники школы-интерната, но и все желающие. Вечерами (с 18:00 до 22:00) с понедельника по субботу горожане могут поплавать в бассейне ФОК и потренироваться на тренажерах.