Сретенский бульвар стал "Литературным"

Юных любителей чтения приглашают в книжный клуб под открытым небом.

В Москве появился «Литературный бульвар». Так называется культурная площадка на Сретенском бульваре, где этим летом проходят встречи, посвященные великим писателям, интересным книгам и секретам литературного мастерства. В теплой творческой атмосфере библиотекари, литературоведы, писатели беседуют с юными москвичами о любви к чтению и силе воображения. Встречи, организованные в формате диалогов, викторин, мастер-классов и театрализованных чтений, проходят с 19:00 до 20:00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Программа рассчитана прежде всего на детей, но будет интересна и родителям.

Так, 19 июня гостей ждет встреча с Вадимом Мещеряковым - основателем Издательского дома Мещерякова, который уже более 20 лет выпускает детскую и подростковую литературу. Он расскажет, как за последние десятилетия изменились вкусы читателей, какие книги стали востребованными, а какие остались незамеченными. Можно будет также узнать, как издательство адаптируется к цифровизации и что сегодня особенно важно в дизайне и содержании детских книг.

20 июня ребят ждут на встречу, посвященную жизни и творчеству Веры Чаплиной, писательницы и защитницы животных. Посетители увидят фрагменты документального фильма 1936 года, прочитают повесть «Кинули» и узнают, как детский дом в Ташкенте стал для Чаплиной началом большого пути в литературе. Завершит занятие викторина «Четыре ноги и хвост», на которой можно будет продемонстрировать знания о животных и поделиться историями о своих питомцах.

25 июня состоится мастер-класс «Кукольный театр» по мотивам серии книг Ани Доброчасовой «Вовка с Хвостиком». Участники создадут собственный кукольный спектакль, выберут героев и сюжет, станут сценаристами и артистами. Завершится вечер розыгрышем книг с автографом писательницы.

27 июня запланирована встреча, посвященная Николаю Носову. Организаторы расскажут о биографии автора, его работе в кино и мультипликации, а также прочитают рассказ «Огурцы», основанный на реальной истории. Маленькие гости вспомнят мультфильмы по произведениям писателя и на мастер-классе создадут закладки с персонажами его книг.

«Литературный бульвар» является частью главного проекта сезона «Лета в Москве».