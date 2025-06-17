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Вторник 17 июня

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Творческая молодежь Москвы объединилась в летнем лагере кинопарка "Москино"

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Первая смена завершилась, набор на следующую открыт.

Творческий лагерь «Молодежь Москвы» начал свою работу. С 9 по 14 июня в кинопарке «Москино» прошла первая смена под названием «Школа оригинального жанра». Она объединила 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе актеров, чирлидеров, фокусников, акробатов, жонглеров, циркачей и других представителей мира искусства.

В течение шести дней участники посещали различные мастер-классы. Каждый день был наполнен практикой, движением и подготовкой к итоговому выступлению. В частности, для участников была организована встреча с Андреем Кольцовым, постановщиком шоу, цирковым режиссером, бывшим солистом Cirque du Soleil, а также с режиссером и сценаристом Анной Музыченко.

Помимо практического блока, участникам предлагалась развлекательная программа. В рамках экскурсии по территории кинопарка «Москино» они посетили крупнейшую в мире площадку для натурных съемок, увидели настоящие кинопавильоны и склады с реквизитом, узнали об истории кинематографа. В торжественном открытии смены приняли участие приглашенные артисты – победители и лауреаты конкурсов «Московская студенческая весна» и «Мисс и мистер студенчество Москвы».

Программа творческого лагеря была составлена очень насыщенно. Уже на второй день участники попробовали свои силы в конкурсе «Битва талантов». Командам за ограниченное время необходимо было поставить креативный номер на полученную песню, а затем выступить на сцене перед жюри. Но кульминацией смены стал, конечно, большой концерт для посетителей кинопарка «Москино». Участники представили номера, над которыми работали в течение шести дней: цирковые миниатюры, акробатические трюки, театральные зарисовки и чирлидерские выступления.

Сейчас проходит набор на пятую смену творческого лагеря "Молодежь Москвы" под названием «Школа вокала и музыки», которая запланирована на 07 — 12 июля. Участие бесплатное. Желающие могут подать заявку на сайте до 18 июня.

Больше информации о возможностях для юных жителей столицы можно найти на портале «Молодежь Москвы» и его страницах в социальных сетях.

Напомним, что 28 и 29 июня столица будет отмечать День молодежи. Тематические мероприятия пройдут более чем на 250 городских площадках, флагманским событием станет фестиваль, который состоится на Болотной площади.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 15:49
mos.ru✓ Надежный источник

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