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Вторник 17 июня

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Участники "Московского долголетия" поделились историями о влиянии литературы на их жизнь

Участники "Московского долголетия" поделились историями о влиянии литературы на их жизнь
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В подборку вошли как современные произведения, так и нестареющая классика.

Проект «Московское долголетие» не только помогает представителям старшего поколения разнообразить досуг и вести более активный образ жизни, но и найти единомышленников, а также аудиторию, c которой можно поделиться жизненным опытом и рекомендациями. Так, недавно среди участников литературных клубов центров московского долголетия провели опрос, какие книги стали для них поддержкой в трудную минуту и какие литературные произведения они советуют непременно прочесть молодому поколению.

На основе ответов опроса был сформирован список из 30 книг, которые любители чтения старшего возраста рекомендуют для осмысления москвичам до 30 лет. В данный перечень вошли: «Игры, в которые играют люди» Эрика Берна, «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана, «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля, «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт. Конечно, участники упоминали и любимую многими поколениями классику: «12 стульев» Евгения Петрова и Ильи Ильфа, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Анну Каренину» Льва Толстого, рассказы Михаила Зощенко и др.

Одна из участниц опроса Людмила Козина особо выделила роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По ее мнению, это произведение объединяет в себе философию и историю, заставляет думать и анализировать. При этом сама Людмила призналась, что впервые читала роман в советские годы в самиздате, так как сначала он был запрещен. Другой участник исследования Андрей Крупин рассказал, что предпочитает литературу по психологии и бизнесу. Среди художественных произведений он отметил книгу «Тень ветра» писателя Карлоса Руиса Сафона. Она не только впечатлила его своим сюжетом, но и вдохновила изучать испанский язык.

Проект «Московское долголетие» реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице. Сейчас в рамках «Московского долголетия» действует около 300 групп и клубов по интересам для тех, кому нравится изучать литературу и писательское мастерство. Чтобы присоединиться к ним, можно обратиться в любой центр московского долголетия или записаться онлайн на сайте mos.ru.

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17 июня 2025, 14:35
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
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