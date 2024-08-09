Погружение в мир современного искусства: арт-маркет "Искусство рядом" на Никитском бульваре

Летний арт-фестиваль в центре Москвы предлагает множество мастер-классов и развлечений для всей семьи. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя.

Никитский бульвар в Москве в эти летние дни превратился в настоящий творческий оазис. Здесь работает арт-маркет "Искусство рядом", организованный в рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве. Все на улицу". Каждую неделю посетителей ждут захватывающие мастер-классы, увлекательные лекции и другие увлекательные мероприятия.

Гости арт-маркета получают возможность погрузиться в мир современного искусства и попробовать себя в различных художественных техниках. Здесь можно освоить мастерство пастельной живописи, монотипии, витражной росписи и даже создать собственные оригинальные украшения и арт-объекты. Особенно интересно будет детям, для которых организованы веселые игровые программы. Они могут поучаствовать в гигантских крестиках-ноликах или собрать из деталей конструктора фантазийные фигуры.

Одним из ярких событий на арт-маркете станет мастер-класс по витражной росписи, который пройдет 9, 10 и 11 августа. Эта необычная техника живописи доступна даже тем, кто никогда раньше не занимался творчеством. Готовые работы поражают своей красотой и напоминают настоящие витражи.

Кроме того, 14 августа гостей ждет "Игровая среда", где они познакомятся с интересной настольной игрой "Канастры". Эта игра, передававшаяся из поколения в поколение, основана на музыкальных произведениях различных композиторов. Участники смогут не только поиграть, но и обсудить историю и особенности этой семейной ценности.

Еще одно захватывающее событие – встреча дискуссионного клуба 16 августа. Гости смогут пообщаться с мастером-керамистом Светланой Чепериной, чьи декоративные работы из подмосковной глины представлены на выставке. Она расскажет об особенностях работы с отечественными материалами.

Посетить арт-маркет "Искусство рядом" на Никитском бульваре может любой желающий совершенно бесплатно и без предварительной регистрации. Он будет работать до 8 сентября в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 21:00. Гости смогут не только насладиться творческой атмосферой, но и приобрести понравившиеся работы местных художников.