Форум-фестиваль "Москва 2030" представит инновации в креативных индустриях города

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Суббота 31 августа

12:04Ричарду Гиру исполнилось 75 лет: вспоминаем лучше фильмы с участием актера 10:16Трубочка для Долиной и телевизор для Баскова: самые необычные райдеры в российском шоу-бизнесе 06:10Гагарина раскрыла секрет своей стройности: неожиданно 03:29ТЕСТ: Закончи знаменитую цитату из советских фильмов 00:05Скандал в королевском семействе: муж изменял королеве с 19-летней любовницей 21:59Молодая жена Диброва попала в серьезное ДТП 19:30"Ее больше нет": Чулпан Хаматову похоронили раньше времени 19:28Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье 18:16Больше не завидный жених? Никиту Ефремова поздравляют со свадьбой 17:35Как выглядит Дана Борисова после пластической операции: Совсем другое лицо 17:04На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента 16:20"Не позволю!": Волочкова в ярости от идеи о проверке артистов на трезвость перед концертом 16:06Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030" 15:20"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации 14:49Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь 13:22Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал 10:34Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей 09:55Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость 08:46Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице 06:16Близкий друг королевы Елизаветы раскрыл истинную причину ее смерти: могла бы еще пожить 03:06ТЕСТ: Как хорошо вы помните советский фильм "Пес Барбос и необычный кросс" 00:17Оставшаяся одна Лерчек сделала неожиданное признание: Развод это плохо 22:00Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал 21:48С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза 21:02Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов 20:44Появившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом 20:11На всех пересадочных станциях московского метро появится сквозная нумерация выходов 19:57Отношение Меган Маркл к борющейся с раком Кейт Миддлтон кардинально изменилось 19:19Около 10 тысяч новых знаков "Осторожно, дети" появилось на дорогах Москвы 19:13Вскрылись новые проблемы у экс-ведущего шоу "Модный приговор" Васильева 18:45Детский клинический центр в Красногорске будет помогать детям участников СВО 18:30Тренировки "Спортивных выходных" снова пройдут на московских речных вокзалах 18:15Нагиева втянули в мордобой с писавшим о нем гадости кинокритиком 17:43Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Крылатском 1 сентября 16:56Абрамову нанесен серьезный удар после многострадального развода с Алсу 16:53День знаний 2024 в Москве: развлечения и активности на форуме-фестивале "Москва 2030" 16:25Паблик-токи и спектакли: чем завершится фестиваль "Театральный бульвар" 16:03Бывшая возлюбленная раскрыла подноготную расставания с Пьехой 15:51"Нарциссичный и токсичный": Бородина разозлилась из-за выходок нового любовника 14:12Прошел суд между Муцениеце и Прилучным: дети останутся с мамой 13:45На фоне слухов о госпитализации Буйнова его жена сделала громкое заявление 12:34Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву 11:50Тест по кинофильму "Одиноким предоставляется общежитие" 11:36Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты 10:46Больного онкологией Буйнова экстренно госпитализировали 10:08Почти как Шаман: названа самая дорогая артистка российской эстрады 09:39Устроившая скандальную вечеринку Настя Ивлеева попала в долговую яму 08:53Харламов в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко: Отмыться не получается 06:12Станет известна истинная причина смерти принцессы Дианы 03:18Волочкова оказалась на больничной койке в окружении медиков
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Форум-фестиваль "Москва 2030" представит инновации в креативных индустриях города

Форум-фестиваль "Москва 2030" представит инновации в креативных индустриях города
8

Насыщенная программа, интересные спикеры и возможность приобрести эксклюзивные товары местных производителей – все это ждет гостей форума-фестиваля на Болотной площади в ближайшие недели.

Столица России в ближайшие недели станет центром притяжения для всех, кто интересуется передовыми технологиями, современными трендами и перспективными направлениями развития. С 1 августа по 8 сентября проходит масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", где москвичи и гости города смогут познакомиться с достижениями и планами развития мегаполиса.

Одним из элементов программы является маркет "Сделано в Москве", который развернулся прямо на Болотной площади. Здесь посетители смогут не только приобрести уникальные товары местных производителей, но и стать участниками увлекательных мастер-классов и лекций от экспертов креативных индустрий. Организаторы обещают, что гости узнают о самых актуальных трендах в моде, дизайне, красоте и других творческих сферах, а также познакомятся с интересными кейсами инновационных и молодежных стартапов, которые в ближайшие годы будут реализованы в Москве

Так, 11 августа состоится мастер-класс по составлению мужского капсульного гардероба, где особое внимание будет уделено столичным брендам. А 25 августа гостей ждет занятие, посвященное диджитал-маркетингу, искусственному интеллекту и 3D-графике – участники узнают, как работают специалисты в этих областях и как создается дизайн одежды и обуви с использованием современных технологий.

Кроме образовательной программы, на площадке маркета "Сделано в Москве" можно будет увидеть театральные постановки и танцевальные перформансы. Таким образом организаторы стремятся показать, что креативные индустрии – это не только производство товаров и услуг, но и яркое творческое самовыражение.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" призван продемонстрировать москвичам и гостям столицы, как будет развиваться город в ближайшее десятилетие. Посетители смогут не только познакомиться с современными достижениями, но и увидеть воплощение стратегии развития Москвы, понять, каким будет мегаполис в 2030 году. Более 30 различных площадок на протяжении месяца будут знакомить гостей с культурными, спортивными, образовательными и другими инновациями, которые ждут жителей города в ближайшем будущем.

Телеграм канал

9 августа 2024, 16:37
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Москва готовит увлекательную программу по финансовой грамотности для юных горожан

Будущее медицины, образования и соцсферы: что покажут гостям форума-фестиваля "Москва 2030"

С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза

С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза
Благодаря системному подходу программа реновации в столице набирает все большие обороты. Реализация масштабной программы обновления жилищного фонда столицы вступила в новую стадию.

Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов

Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов
Современные детские площадки Москвы – это не просто места для развлечений, а настоящие центры притяжения, где дети могут познавать мир, развивать свои способности и весело проводить время. Московские власти уделяют особое внимание обновлению и благоустройству детских площадок в столице.

На всех пересадочных станциях московского метро появится сквозная нумерация выходов

На всех пересадочных станциях московского метро появится сквозная нумерация выходов
Столичная подземка становится все более дружелюбной и понятной для своих пользователей. Московское метро постоянно совершенствует свою систему навигации, чтобы она была максимально комфортной и интуитивно понятной для пассажиров.

Около 10 тысяч новых знаков "Осторожно, дети" появилось на дорогах Москвы

Около 10 тысяч новых знаков "Осторожно, дети" появилось на дорогах Москвы
Новая разметка должна привлечь внимание водителей к необходимости быть особенно бдительными и осторожными при движении в местах повышенной концентрации детей. Накануне начала нового учебного года в Москве была проведена масштабная работа по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

Тренировки "Спортивных выходных" снова пройдут на московских речных вокзалах

Тренировки "Спортивных выходных" снова пройдут на московских речных вокзалах
Проект "Спортивные выходные" на столичных речных вокзалах является ярким примером того, как городская инфраструктура трансформируется, чтобы отвечать запросам жителей и гостей города. Северный и Южный речные вокзалы Москвы в последнее время стали не только важными транспортными узлами, но и значимыми культурными площадками столицы, где жители и гости города могут весело и с пользой провести свободное время.

Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Крылатском 1 сентября

Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Крылатском 1 сентября
Столица России вновь станет эпицентром захватывающих соревнований и ярких развлечений для всей семьи. 1 сентября на Гребном канале в Крылатском состоится четвертый по счету фестиваль водных развлечений "Открытая вода".

Выбор читателей

29/08ЧтвНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал 29/08ЧтвАбрамову нанесен серьезный удар после многострадального развода с Алсу 29/08ЧтвВскрылись новые проблемы у экс-ведущего шоу "Модный приговор" Васильева 29/08ЧтвБывшая возлюбленная раскрыла подноготную расставания с Пьехой 29/08ЧтвПрошел суд между Муцениеце и Прилучным: дети останутся с мамой 29/08ЧтвПоявившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом