Форум-фестиваль "Москва 2030" представит инновации в креативных индустриях города

Насыщенная программа, интересные спикеры и возможность приобрести эксклюзивные товары местных производителей – все это ждет гостей форума-фестиваля на Болотной площади в ближайшие недели.

Столица России в ближайшие недели станет центром притяжения для всех, кто интересуется передовыми технологиями, современными трендами и перспективными направлениями развития. С 1 августа по 8 сентября проходит масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", где москвичи и гости города смогут познакомиться с достижениями и планами развития мегаполиса.

Одним из элементов программы является маркет "Сделано в Москве", который развернулся прямо на Болотной площади. Здесь посетители смогут не только приобрести уникальные товары местных производителей, но и стать участниками увлекательных мастер-классов и лекций от экспертов креативных индустрий. Организаторы обещают, что гости узнают о самых актуальных трендах в моде, дизайне, красоте и других творческих сферах, а также познакомятся с интересными кейсами инновационных и молодежных стартапов, которые в ближайшие годы будут реализованы в Москве

Так, 11 августа состоится мастер-класс по составлению мужского капсульного гардероба, где особое внимание будет уделено столичным брендам. А 25 августа гостей ждет занятие, посвященное диджитал-маркетингу, искусственному интеллекту и 3D-графике – участники узнают, как работают специалисты в этих областях и как создается дизайн одежды и обуви с использованием современных технологий.

Кроме образовательной программы, на площадке маркета "Сделано в Москве" можно будет увидеть театральные постановки и танцевальные перформансы. Таким образом организаторы стремятся показать, что креативные индустрии – это не только производство товаров и услуг, но и яркое творческое самовыражение.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" призван продемонстрировать москвичам и гостям столицы, как будет развиваться город в ближайшее десятилетие. Посетители смогут не только познакомиться с современными достижениями, но и увидеть воплощение стратегии развития Москвы, понять, каким будет мегаполис в 2030 году. Более 30 различных площадок на протяжении месяца будут знакомить гостей с культурными, спортивными, образовательными и другими инновациями, которые ждут жителей города в ближайшем будущем.