Культура, спорт и инновации: чем запомнился старт форума "Москва 2030"

Чем удивили первые дни форума-фестиваля масштабного форума-фестиваля?

В начале августа в Москве стартовало масштабное событие, объединившее различные сферы жизни города. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", который завершится 8 сентября, предоставил возможность горожанам и туристам познакомиться с современными достижениями столицы и заглянуть в ее будущее.

Одной из главных культурных площадок мероприятия стал парк "Зарядье", где за первую неделю прошло более 30 ярких концертов и светомузыкальных представлений. Зрители стали свидетелями синтеза искусства и технологий на сцене большого амфитеатра, где выступили звезды классической и популярной музыки. Парк "Зарядье" превратился в настоящий центр притяжения для любителей культурного досуга.

Не менее интересной оказалась и благотворительная составляющая форума. На Тверском бульваре развернулся маркет, где свою продукцию предлагали более 50 столичных некоммерческих организаций. За первую неделю работы маркета было собрано свыше 345 тысяч рублей, которые будут направлены на помощь нуждающимся. Таким образом, форум-фестиваль не только знакомил гостей с достижениями Москвы, но и способствовал развитию благотворительности в городе.

Особое внимание посетителей привлек павильон "Лестница в будущее" в Парке Горького, где с помощью нейросетей и инновационных VR-технологий можно было совершить виртуальное путешествие в Москву 2030 года. Это позволило гостям мероприятия наглядно представить, как будет развиваться город в ближайшем будущем.

Насыщенной оказалась и спортивная программа форума-фестиваля. Территория Южного спортивного ядра в "Лужниках" стала эпицентром активности, предложив посетителям различные мероприятия, мастер-классы и турниры. Здесь начала работу мультиспортивная площадка с 18 тематическими зонами, посвященными экстремальным видам спорта, пляжному футболу и волейболу, паркуру и фиджитал-спорту. Кроме того, в "Лужниках" состоялось торжественное открытие нового бегового центра, а также прошли 30 тренировок на свежем воздухе, 18 мастер-классов и два чемпионата по велосипедному спорту.

Параллельно с этим в парке искусств "Музеон" в рамках программы Мэра Москвы "Мой район" гости могли попробовать себя в серфинге и картинге, расширяя свои возможности для активного отдыха.