На станциях МЦК разместили более пяти тысяч новых информационных материалов

Визуальные материалы помогают информировать пассажиров о времени работы станций, а также времени отправления первого и последнего состава.

На каждой из 31 станции Московского центрального кольца (МЦК) разместили новые визуальные материалы. На входе пассажиров встречают приветственные объявления с информацией. Шрифт выбран крупный, чтобы все могли иметь возможность прочесть данные.

На входе установлены таблички с изображениями, которые легко считываются и подсказывают, какие предметы можно провозить в поездах МЦК. На платформе разместили краткие рекомендации для поездки, в том числе с правилами перевозки багажа, режимом работы станции и напоминанием об оплате проезда.

«Мы стремимся к тому, чтобы пассажиры получали информацию о работе московского транспорта в удобной форме. Более 10 лет назад приступили к обновлению визуальных материалов на нашей инфраструктуре и разработали для них единые стандарты. Сейчас разделяем информацию по тематическим блокам и заменяем текст пиктограммами, которые пассажиры могут быстрее и проще считывать. Например, для МЦК разработали более 100 универсальных изображений с рекомендациями для комфортных поездок», — сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На станциях также разместили информационные материалы. Они помогают пассажирам правила перевозки багажа, велосипедов и электросамокатов. Имеются данные о работе касс, а также способах оплаты проезда.

Важно отметить, что новые материалы сделаны по единым стандартам и в одном стиле. Специалисты по возможности заменили текстовые сообщения иллюстрациями. Обновленные материалы ранее разместили в поездах и на станциях метро, автовокзалах, а также в наземном и речном транспорте столицы. В октябре прошлого года новые материалы появились во всех поездах МЦК — более 10 тысяч наклеек с информацией.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед профильными ведомствами задачу продолжать делать столичный транспорт еще удобнее, безопаснее, доступнее и современнее.