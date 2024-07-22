В рамках реализации 25 проектов комплексного развития территорий проложат почти 14 километров новых дорог

В микрорайонах будут оборудованы проезды, переходы, улицы. В порядок приведут и магистральные дороги.

Проекты планировки 25 площадок утверждены. Их реорганизуют в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). В новых кварталах планируется построить около 14 километров дорог. Об этом сообщает градостроительный комплекс города Москвы.

«По проектам комплексного развития территорий строят жилые дома, социальные и коммерческие объекты, а также всю сопутствующую инфраструктуру. В рамках реорганизации 25 площадок общей площадью около 265 гектаров, по которым утверждены проекты планировки территорий, построят почти 14 километров дорог. В новых микрорайонах появятся не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы. В том числе будут реконструированы магистральные дороги общей протяженностью около двух километров», – уточнили в ведомстве.

Всего же в 21 районе во всех столичных округах появится новая улично-дорожная сеть.

Масштабное развитие ожидается на территории бывшей промзоны Кунцево. По проекту, который уже утвержден, будет реконструирована Молодогвардейская улица. Проезжую часть протяженностью 0,6 километра расширят до 23,75 метра. Также на участке построят три проектируемых проезда местного значения общей протяженностью 0,78 километра, организуют 16 наземных пешеходных переходов, в том числе за пределами проекта КРТ. Помимо этого, запланировано благоустройство участков природных территорий общей площадью 1,47 гектара. На них проведут озеленение, обустроят пешеходные зоны, велодорожки и проезды.

Напомним, по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.