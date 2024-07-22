Москвичей и гостей города приглашают на лекцию об истории и архитектуре столичного метрополитена

Гости узнают, как появилась идея метро и в чем его отличие от других видов транспорта.

В Центре перспективных разработок московского транспорта 25 июля состоится новая лекция по истории метрополитена «Метро: от рождения до наших дней». На мероприятие приглашают и взрослых, и детей.

«По поручению Сергея Собянина мы организуем больше мероприятий, где можно познакомиться с историей столичного транспорта. Например, недавно перезапустили проект “Экскурсии в метро” — посетителям доступно более 40 программ по самым разным темам. Кроме того, скоро мы проведем уже четвертую лекцию по истории транспорта в Центре перспективных разработок московского транспорта в Кунцеве», — отметили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Посетители узнают, как появилась идея создания метро, почему сначала этот вид транспорта был паровым, а также чем отличается московское метро от метрополитенов других городов мира. Кроме того, лектор расскажет об архитектуре станций — начиная со строительства первой очереди Московского метрополитена, сталинского ампира 1950-х, периода отказа от архитектурных излишеств 1960-х годов и заканчивая периодом перестройки и современного строительства.

Гости получат возможность задать свои вопросы специалисту. Лекция проводится на безвозмездной основе. Для удобства участников будет организована предварительная электронная регистрация. На встречу надо будет взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Напомним, ранее в Центре перспективных разработок московского транспорта прошла лекция «Роль времени в метро: движение поездов, оборудование и вся инфраструктура».

Все желающие узнали, почему столичное метро имеет именно такой график работы, какие факторы в обязательном порядке учитывают при составлении расписания движения поездов, почему так важны регулярные проверки всей транспортной инфраструктуры. Участники также поговорили и о том, как этот вид транспорта экономит время пассажиров, например с помощью режима работы эскалаторов на станциях.