Стала известна программа форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на первые две недели августа

Для гостей подготовлены лекции, мастер-классы, спортивные игры и другие мероприятия. Они подойдут для взрослых и детей.

Программа на первые две недели августа предполагает проведение более пяти тысяч мероприятий. Все они пройдут в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

На 30 площадках форума-фестиваля в период с 1 августа по 8 сентября будут проходить мероприятия разного формата. Они рассчитаны и на детей, и на взрослых.

Среди мероприятий мастер-классы, лекции, спортивные тренировки, кинопоказы и многое другое. Жители и гости столицы смогут больше узнать о том, как развивается Москва: о ее благоустройстве, транспорте, инфраструктуре, архитектуре, экономике. Всем желающим предложат стать участниками различных квестов, экскурсий, а также погрузиться в атмосферу города будущего.

С 1 по 11 августа каждый участник велозаезда на сайклах может воспользоваться помощью искусственного интеллекта. Мероприятие пройдет в Парке Горького. Предварительная регистрация не потребуется, заезд осуществляется на безвозмездной основе.

На спортивной тренировке в форме сайкл-заезда вместе с тренером подсказывать порядок действий будет искусственный интеллект. Динамичные велотренировки под энергичную музыку помогут не только улучшить выносливость, но и будут способствовать сжиганию калории. Тренеры поддержат участников на каждом этапе, создавая атмосферу соревнования и командного духа.

С 1 по 9 августа в рамках реализации фестивальной программы пройдет лекция на тему: «Как запустить бизнес, имея 150 тысяч рублей». Предварительная регистрация не потребуется. Участникам мероприятия расскажут, как реализовать необычные идеи и превратить их в доходное дело. Лекция состоится на локации, расположенной на Болотной площади.

1 августа всех желающих приглашают на дискуссию, которая посвящена теме включения в ИТ-сферу. Данная индустрия может быть интересна не только для программистов. На самом деле, она включает в себя множество профессий, помимо разработчиков. Чтобы лучше понять, чем занимаются люди в ИТ, будут рассмотрены конкретные примеры. Гости узнают, как войти в эту область и применить практические советы от эксперта.