Более 17 тысяч москвичей с начала 2024 года получили новые квартиры по программе реновации

Новоселам оказывают помощь не только при оформлении документов, но и при переезде.

С начала текущего года новые квартиры в современных домах, построенных по программе реновации, получили более 17 тысяч горожан. Данный показатель превышает прошлогодний, уточнили в департаменте городского имущества Москвы.

«Программа реновации предусматривает не просто переезд из устаревшего жилья в современные дома, но и в том числе создание качественно новой городской среды. Вместе с комфортными квартирами москвичи получают современную инфраструктуру: инженерные сети, детские и спортивные площадки, зоны для активного и спокойного отдыха. Переселение по программе в столице набрало хороший темп. Так, договоры на новое жилье в 298 новостройках уже оформили 152,7 тысячи человек. Из них более 17,3 тысячи — за пять месяцев 2024 года. Это почти на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го», – уточнили в ведомстве.

Горожанам оказывают всестороннюю помощь по переселению. В специальных центрах помогают оформлять необходимые документы, консультируют по актуальным вопросам. В электронных сервисах москвичи могут записаться на просмотр квартиры, заключить договор или загрузить необходимые документы.

Для тех, кто переезжает в новые квартиры, построенные по программе реновации, доступна бесплатная помощь грузчиков. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо заполнить электронную заявку и дождаться звонка оператора. После того, как будет назначена дата переезда, новоселам следует подготовить коробки. В назначенное время на место приедут грузчики, которые окажут помощь.

Важно отметить, что в новых районах, куда переселяют жителей из старых домов, имеется развитая инфраструктура. Мэрия Москвы внимательно следит за тем, чтобы люди могли получать все необходимые услуги в районе проживания.

Особое внимание уделяется также благоустройству территорий, прилегающих к домам. На первых этажах размещают нежилые помещения, в которых располагаются кафе, салоны красоты, детские центры. Во дворах оборудую площадки для занятий спортом.