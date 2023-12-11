В Москве пройдет фестиваль "Навстречу Рождеству"

Площадкой для праздничных мероприятий станет музей-заповедник "Царицыно".

Этой зимой москвичей ждет множество интересных событий, в том числе, традиционный ежегодный фестиваль "Навстречу Рождеству". Площадкой для праздничных мероприятий уже в восьмой раз станет музей-заповедник "Царицыно".

Масштабная программа состоит из двух частей. Первая называется "Только классика", она пройдет с 16 по 30 декабря. А со 2 по 7 января жителей и гостей столицы ждут на вторую часть фестиваля – "Только не классика".

Итак, "Навстречу Рождеству" все желающие отправятся уже в следующую субботу, 16 декабря. В 17:00 в атриуме Хлебного дома музыканты из Санкт-Петербурга при помощи органа, скрипки и флейты исполнят мелодии композиторов эпохи барокко.

Насладиться старинными рождественскими песнями разных стран в исполнении Наталии Дубровской и Дмитрия Черевко москвичи смогут 24 декабря. Гостей ждут в Оперном доме в 14:00.

После Нового года посетители фестиваля отправятся "Навстречу Рождеству" уже в сопровождении этнических арф, балалаек, маримб, а также современного джазового искусства и перкуссионных пьес.

К примеру, 2 января в 16:00 их ожидает выступление композитора и продюсера Петра Главатских, состоящего из элементов концерта, лекции и перформанса. А 6 января в 16:00 джазовый ансамбль Анны Королевой Ocean Inside исполнит "Песни Русского Севера".

7 января в 16:00 москвичей ждут на "Квартирник во дворце". Фестиваль завершат музыкальные и литературные выступления. Гости, в том числе, смог насладиться музыкой в исполнении джазмена Даниила Крамера.

Кроме того, жителей и гостей российской столицы приглашают на "Московское чаепитие". Культурно-гастрономическая программа позволит всем желающим насладиться разными видами любимого напитка и попробовать сладости, а также посетить многочисленные развлекательные мероприятия.

Гостей ждут ярмарки, экскурсии и мастер-классы, а также открытые уроки танцев, выступления фольклорных групп и театральные представления. Первой площадкой стала Тверская площадь, однако география проекта вскоре расширится до участников фестиваля "Усадьбы Москвы".

