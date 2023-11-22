Более 20 тысяч жителей ЮВАО переехали в квартиры по реновации

Со старта программы в округе расселили 142 старых жилых дома.



В Москве продолжается реализация программы реновации, запущенной в 2017 году главой столичного региона Сергеем Собяниным. Совокупно участниками масштабного проекта станут около миллиона москвичей. Планируется расселить 5175 домов.

К примеру, в Юго-восточном административном округе столицы с момента запуска программы реновации расселили уже 142 единицы ветхого жилья. При этом более 20 тысяч жителей округа переехали в квартиры, расположенные в 39 новостройках.

Примечательно, что москвичи получают равнозначные квартиры, соответствующие единому стандарту реновации. Они отличаются улучшенной планировкой и отделкой "под ключ". Перед передачей под заселение новое жилье оборудуется сантехникой, мойками, плитами и светильниками.

Гражданам стараются подбирать квартиры в районах их проживания, причем максимально близко к старым дамам. Ветхое жилье после расселения сносят, а на их месте возводят новую недвижимость, в том числе, необходимые для москвичей объекты инфраструктуры.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что 67 домов в семи районах ЮВАО уже полностью расселены. По его словам, совокупно до конца реализации программы реновации квартиры в новостройках на юго-востоке Москвы получат более 164 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул в личном блоге, что программа реновации в Юго-восточном административном округе охватывает 818 домов. Политик также раскрыл планы по строительству социальных объектов.

Так, в 17-м квартале Некрасовки в сентябре открылась школа на 1150 мест. Еще одну большую школу власти намерены построить в районе Лефортово. А в районе Люблино появятся сразу два объекта: образовательный комплекс и детский сад. Глава города отметил, что необходимая документация уже утверждена.

Новую школу получат и участники программы реновации в Нижегородском районе. Объект образования будет рассчитан на 600 мест. А жители района Выхино-Жулебино вскоре смогут посещать новый физкультурно-оздоровительный комплекс, заключил Сергей Собянин.