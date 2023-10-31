Как реализуется программа реновации в ЮВАО

С начала года в округе началось расселение 55 домов.

Семимильными шагами власти российской столицы реализуют программу реновации жилья, запущенную в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным. Масштабный проект охватывает 5175 домов, в которых проживает порядка миллиона граждан.

Участники программы реновации получают равнозначные квартиры в новостройках. После полного расселения ветхое жилья сносится, а на его месте возводятся новые дома, а также необходимая для района инфраструктура.

Так, в Юго-восточном административном округе Москвы с начала текущего года началось расселение 55 старых домов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. При этом 35 единиц ветхого жилья власти уже демонтировали.

Совокупно за 9 месяцев 2023 года 8,6 тысячи москвичей получили письма с предложениями квартир по программе реновации в ЮВАО. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, большинство из них уже заключили договоры и переехали в новые дома.

"Правообладателями современных квартир на юго-востоке столицы с января по сентябрь этого года уже стали около 6,7 тысячи человек", – подчеркнул Максим Гаман.

Лидером округа по реализации программы реновации с января по сентябрь 2023 года стал Нижегородский район. По словам чиновника, там правообладателями квартир в новостройках стали порядка 2,6 тысячи человек.

Кроме того, почти две тысячи москвичей заключили договоры с городом в районе Выхино-Жулебино. Еще 817 граждан переехали или готовятся к переезду в современные квартиры в районе Лефортово.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в личном блоге, что за девять месяцев текущего года ключи от квартир получили 27,3 тысячи жителей столицы. Программа реновации, к слову, успешно реализуется во всех округах.

К примеру, в Северо-восточном округе столицы стартовало расселение жителей пятиэтажки на улице Коминтерна (дом №2, корпус №2). Им предоставят квартиры в четырех новостройках.

"Жителям старого дома предоставляются квартиры в новостройках по адресам: улица Коминтерна, дом №12, улица Печорская, дом №7, улица Осташковская, дом №9, корпус №2, улица Радужная, дом №18", — уточнил Сергей Левкин.

