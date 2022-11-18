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Москвичи докупили более 115 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации

Москвичи докупили более 115 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации

218 домов общей площадью 2,9 миллиона "квадратов" уже построено в Москве по программе реновации. Новые квартиры получили 80,3 тысячи человек.
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В российской столице продолжается реализация масштабной программы реновации, запущенной пять лет назад мэром Москвы Сергеем Собяниным. Его участники взамен своей старой жилплощади получают квартиры в новостройках. Параллельно на месте снесенных домов возводится необходимая для горожан инфраструктура.

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Москвичи сегодня могут претендовать как на равноценный, так и на равнозначный обмен. В первом случае город выделяет квартиру, не уступающую прежней по рыночной стоимости. Во втором – больше по метражу, с улучшенной планировкой и отделкой под "ключ" в том же районе проживания.

Всего власти намерены расселить порядка миллиона человек из 5175 домов. Для возведения новостроек в столице подобрана 561 площадка. Так, с начала программы реновации в Москве снесли уже 130 зданий, из которых заранее расселили свыше 20 тысяч человек.

К слову, у участников программы реновации есть возможность при расселении докупить к гарантированным дополнительные квадратные метры. Такая возможность пользуется большой популярностью, и на данный момент москвичи приобретают практически все выделяемые на дополнительные площади.

Всего горожане заключили 1,7 тысячи договоров, что позволило им совокупно приобрести более 115 тысяч дополнительных "квадратов" жилья. Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации жилья позволяет улучшить жилищные условия, причем не только за счет гарантированного расширения площади квартиры, но и благодаря возможности докупить дополнительные комнаты или квартиры", — отметил заместитель мэра Москвы.

Чиновник обратил внимание, что москвичи проявляют высокий интерес к дополнительным квадратным метрам и активно докупают их. Добавим, что 218 домов общей площадью 2,9 миллиона "квадратов" уже построено в Москве по программе реновации. Новые квартиры получили 80,3 тысячи человек.

Как ранее сообщали "Дни.ру", по программе реновации для москвичей выделят квартиры в новостройке на Нижегородской улице. 450 человек расселятся по 234 квартирам. Для них будет оборудован гараж на подземном этаже здания.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: pixabay.com
Автор: 18 ноября 2022, 12:46 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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