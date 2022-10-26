Строительство моста от Музеона к Балчугу начнется через год

В Москве продолжается строительство мостов – как пешеходных, так и автомобильных. Такие сооружения возводят в рекордно короткие сроки. В настоящий момент в столице строят четыре моста, а проектируют – три. До конца года начнут проектировать еще пять, все они будут пешеходными.
К строительству пешеходного моста в районе Крымской набережной к острову Балчуг планируют приступить через год, то есть осенью 2023-го. Проектировать сооружение будут до конца лета, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. "По срокам строительства покажет проектирование", – отметил он.
55-метровый мост станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор через парк Горького и "Музеон" к острову Балчуг и Дому культуры "ГЭС-2".
Кроме того, по словам Рафика Загрутдинова, недавно был объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство моста через реку Яузу – между Госпитальным и Рубцовым мостами. Этот проект реализуют в рамках концепции развития МГТУ имени Баумана – одного из ведущих вузов Москвы.
Велопешеходный мост свяжет между собой не только городские территории, но и здания вуза, которые располагаются на разных берегах реки: учебно-лабораторный корпус, Дворец культуры МГТУ и спортивный комплекс. Также в будущем здесь построят общежития и объекты социального обслуживания.
Поскольку мост возведут в одном из центром студенческой и научной жизни столицы, архитекторы решили создать пространство для отдыха и учебы на мосту, а также скейтпарк, встроенный в само сооружение.
У моста будет четыре лестничных схожа, а с берегов Яузы можно будет подняться по пандусам, которыми также смогут пользоваться велосипедисты и те, кто пользуются электросамокатами. Для маломобильных граждан установят два лифта. Проект пешеходного моста через реку Яузу в Басманном районе в центре Москвы ранее был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщилруководитель столичного департамента строительства.
Проект по развитию МГТУ имени Баумана планируют полностью реализовать в 2023-2024 годах.