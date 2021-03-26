В Покровском-Стрешневе построят переход через пути МЦД-2

В районе Покровское-Стрешнево построят подземный пешеходный переход через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Проект уже согласован.



Переход переустроят и создадут новые инженерные коммуникации, а также благоустроят территорию. Там будут два лестничных схода с накладными колясочными спусками и два лифта для маломобильных горожан.

Переход находится недалеко от дома 19 в 1-м Тушинском проезде. Длина тоннеля составит более 60 метров, ширина — четыре метра. По переходу будет удобно переходить пути Рижского направления Московской железной дороги.

"Стены прохожей части тоннеля и лестничных сходов, а также внешние вертикальные поверхности парапетов облицуют керамогранитной плиткой. Ступени лестниц и подступенки выполнят из натуральных термообработанных гранитных плит, также гранитные плиты уложат на полу тоннельной части", — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Кроме того, планируется устроить тротуары у входов и выходов из нового перехода. Все это сделает удобным транспортное сообщение в районе Покровское-Стрешнево и положительно скажется на инфраструктуре в целом.



Стоит отметить, что одним из главных проектов в Москве в последние годы является строительство МЦД. Это уже сделало удобнее поездки более чем четырех миллионов пассажиров.

Развитие МЦД в Москве — это не только строительство и реконструкция железнодорожных путей и открытие новых станций. Это еще и благоустройство всей прилегающей инфраструктуры. Все это становится возможным благодаря успешной городской программе "Мой район".

Напомним, что первые два диаметра открыли в ноябре 2019 года. Сегодня на МЦД-1 и МЦД-2 уже функционируют 58 станций. С 19 можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). К 2024 году количество станций увеличится до 66, а пересадок станет 27.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что возле станции Переделкино Киевского направления МЖД, которая скоро станет частью МЦД-4, также скоро оборудуют удобные переходы. В 2022 году планируется завершить реконструкцию станции. На месте старой пригородной платформы возникнет современный городской вокзал через пути с выходами на платформы и к кассовым залам.