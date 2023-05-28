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Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда?

Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда?
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Aлександр Кузиков

Aлександр Кузиков

 главный визуальный мерчандайзер и стилист интернет-магазина Shopping Live

Знаменитости играют в нашей жизни важную роль и вдохновляют нас своим примером. Почти каждое их появление на публике замечают папарацци, а мы смотрим на фотографии и мечтаем примерить похожие наряды.

Источник вдохновения

В стремлении повторять образы знаменитостей есть свои плюсы. Это может стать источником вдохновения и мотивации. Когда мы видим успешных и стильных людей, которые достигли вершин в своей карьере, даже невольно стремимся к большему. Так мы черпаем идеи по стилю одежды и даже жизни, чтобы почувствовать себя более уверенно и успешно. Сами звезды нередко вдохновляются друг другом: Зендея выбрала для премии BET 2021 винтажное платье от Versace, в укороченной версии которого на 18 лет раньше выступала Бейонсе на той же премии.

Выражение индивидуальности

Повторение образов знаменитостей нередко становится способом выразить свою индивидуальность. Мы можем использовать их стиль как отправную точку и адаптировать его под свои предпочтения. Извлекайте уроки из их опыта и используйте их идеи для создания собственного уникального аутфита, который отражает вашу личность и образ жизни. Например, многих девушек до сих пор вдохновляют наряды принцессы Дианы: простые и сдержанные, но в то же время стильные и элегантные.

Потеря себя

Но если постоянно полностью повторять образы знаменитостей, то можно потерять индивидуальность. Вместо того чтобы развивать собственный стиль и находить уникальные черты, мы становимся копиями кого-то другого. Велик риск потерять свою самобытность и оказаться в плену модных тенденций, которые не всегда соответствуют нашим личным предпочтениям.

Мы — разные

Всегда помните, что звезды — публичные личности, которые работают в индустрии развлечений. Их образы и стиль являются частью профессионального имиджа, который создает команда стилистов, дизайнеров и визажистов. Обычным людям не всегда подходит то, что выглядит привлекательно на обложке журнала. Иногда наряды звезд оказываются совершенно неудобными или неуместными в повседневной жизни.

У нас не так много поводов надеть вечернее платье, а времяпрепровождение не ограничивается фотосессией на красной ковровой дорожке. Так что вряд ли даже в праздничный день будет уместно платье Эль Фаннинг с церемонии открытия 76-го Каннского кинофестиваля.

Фото: Manuele Mangiarotti / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Звездные промахи

Далеко не все образы знаменитостей можно назвать удачными. Иногда стилисты не попадают в индивидуальность звезды, выбирают неудачный фасон или цвет. Например, образ Дакоты Джонсон на премьере фильма "50 оттенков серого" в Лондоне нельзя назвать идеальным. Слишком глубокий вырез на платье не позволяет подчеркнуть грудь и визуально увеличивает плечи. При этом провальные луки звезд не всегда можно заметить невооруженным взглядом.

Фото: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Но это не значит, что нельзя черпать вдохновение у звезд. Они часто являются иконами стиля и моды, и их образы готовы послужить примером для создания собственного уникального стиля. Элементы их аутфитов можно адаптировать под свои возможности и желания, чтобы выглядеть модно, уверенно и в то же время неповторимо.

28 мая 2023, 02:29
Фото: Rocco Spaziani / Spaziani / www.globallookpress.com

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