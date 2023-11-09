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Четверг 9 ноября

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Модная стрижка как терапия: стоит ли менять имидж после расставания?

Модная стрижка как терапия: стоит ли менять имидж после расставания?
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Разные эксперты в области психологии утверждают, что после расставания с партнером у некоторых личностей появляется желание выглядеть иначе.

Многие люди, надеясь быстро реабилитироваться в непростой период в личной жизни, решаются на резкие перемены в своем внешнем облике. Бытует мнение, что другая стрижка, окрашивание волос или обновление гардероба – все это может помочь им справиться с внутренним угнетением. Но так ли это на самом деле?

Психолог Наталья Данилова поделилась наблюдениями с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" о том, насколько эффективны такие методы для эмоционального восстановления. Она считает, что новый имидж может положительно повлиять на самооценку и способствовать приливу сил.

Специалист также отметила, что эмоциональная разрядка вследствие изменения внешности нередко приводит к облегчению и чувству радости. В результате этап разрыва с любимым человеком пройдет не так болезненно.

Таким образом, модная стрижка как терапия вполне уместна. Если есть реальное, а не мнимое желание измениться внешне — сделать это однозначно стоит.

9 ноября 2023, 06:08
Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

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