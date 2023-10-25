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Тренды макияжа: вот что сейчас модно

Тренды макияжа: вот что сейчас модно
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Выразительные глаза, приятного оттенка губы и здоровый цвет лица – это классический беспроигрышный вариант на каждый день, однако в этом сезоне не грех поэкспериментировать.

Стиль и мода подвержены изменениям, поэтому следовать им слепо вовсе не нужно. Однако взять на заметку информацию о трендах сезона все же стоит. Тем более, раз об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Итак, этой осенью используем праймер — увлажняющий или подсвечивающий. Так кожа будет казаться сияющей, без шелушений, что актуально в ветреную погоду. Касаемо глаз, в моде пастельные оттенки. Розовые, голубые или мятные тени с веснушками и слегка подчеркнутыми ресницами будут выглядеть привлекательно. А еще, по мнению эксперта Любови Калягиной, в тренде монохромный макияж с оттенками коричневого.

Между тем RT сообщает, что в преддверии осенней распродажи эксперты раскрыли приоритеты россиян. Большинство стремится купить со скидкой одежду и обувь. Вторая категория покупок по популярности — косметика и парфюмерия. Очевидно, что мода продолжает управлять массами.

25 октября 2023, 02:11
Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как очистить кожу лица с помощью масла

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