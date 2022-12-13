"Они хотят вернуться": когда ушедшие бренды могут "воскреснуть" в России

Экономист Владислав Гинько поделился с URA.RU ценной информацией. Он заявил, что иностранные бренды, покинувшие российский рынок, практически кусают локти. "Все компании, которые уходят, очень жалеют об этом. Они хотят вернуться", — выразился аналитик.
Он объяснил, что многие фирмы оставили себе шанс на скорое "воскрешение" бизнеса в РФ. Как передает телеканал "360", эксперт видит лазейки в договорах купли-продажи. Якобы там в большинстве случаев зафиксированы даты, в пределах которых ушедший бренд может выкупить активы обратно. Преимущественно срок составляет пять лет.