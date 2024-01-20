Славянская богиня Лада: символ женственности и любви на все времена

Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружуИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринкиПринял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этимОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"

Лента новостей

Суббота 20 января

06:08Славянская богиня Лада: символ женственности и любви на все времена 04:31Врач Цышкова объяснила, как отличить ОРВИ от гриппа 02:17Как увеличить губы естественным способом без инъекций 00:28Тонкая грань: имеет ли хирург право на ошибку 22:12Застенчивая кошечка нашла новый дом и новую любовь – видео 21:33Вслед за Киркоровым: "культура отмены" коснулась Орбакайте 20:03Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал 19:16Отдавшая 19 миллионов за пластическую операцию Боня вновь обратилась к косметологу 18:27В Сети появилось фото Волочковой возле СК РФ: ответственности не избежать 17:13Почему Рыжий из "Иванушек" вынес запрет на брак до 30 лет для своего сына 16:14По примеру Бочкаревой: актера Руденко задержали с наркотиком в трусах 15:31Omoda S5: стиль и технологии 14:27Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых 11:53Оскандалившаяся Волочкова перечислила народные методы борьбы со стрессом 10:52Почему звезды недолюбливают певца SHAMAN: Ольга Зарубина раскрыла секрет 09:57Молодой фаворит Пугачевой рассказал об организованном ей свидании 09:00Отмененного в России Киркорова может заменить двойник из США 08:41Никита Кологривый рассказал о своих кумирах среди актеров СССР 08:06Безработную Лолиту застукали во время пьянки 08:03Святая вода: когда она может стать опасной для верующих 07:40Буду продолжать: Анастасия Волочкова отреагировала на призывы "запретить" ее 07:14Это конец: четыре признака неизбежного развода 06:37Крещенские морозы не отступят: синоптики не порадовали россиян 05:16Укрепление иммунитета: что обязательно должно быть на столе зимой 04:47Как перестать бояться нищеты и научиться ценить то, что есть 03:27Как стать идеальной женщиной: Анастасия Решетова поделилась жизненным опытом 01:52Как быстро забыть бывшего: три эффективные техники 01:24Пиар или доброе сердце: блогер Косенко начал помогать больным детям 00:37Два секрета формирования правильных пищевых привычек у детей 00:08Выбросите немедленно: от этого состояние больного рассеянным склерозом станет хуже 22:02Володина предупреждает: представителей этого знака ждет уникальное событие 21:10Наказали, так наказали: россияне потеряли провинившегося Киркорова 20:01Газманов вляпался в скандал из-за "голой" вечеринки 19:10Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе 18:07"Что за цирк?": Дмитрий Тарасов разделся зимой на глазах у всех 17:04Янковский прилюдно высмеял критикующего коллег Кологривого 16:36"Не кормят там?": страшно исхудавшая Самбурская показалась без прикрас 15:23Поматросил и бросил: Джигурда отвернулся от Волочковой после интимного скандала 13:19Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы 12:34Сбежавшая из России Тодоренко за день транжирит московскую заплату 11:40Дибров не сдержал эмоций после назначения соведущим к Бузовой 10:45Волочкова обвинила Ивлееву в предательстве: что не поделили скандалистки 09:41"С сердцем стало плохо": алкоголь чуть не довел Кудрявцеву до гроба 08:42Жесткое наказание: замок Пугачевой могут конфисковать 07:55Сколько чашек кофе можно пить ежедневно: названа безопасная норма 07:36Лекарства не существует: китайские ученые создали вирус-убийцу 07:17Топ-3 продукта для улучшения памяти и сохранения здоровья 06:42Раскрыта главная опасность использования сосудосуживающих капель 06:04Соль и сахар: белая смерть или полезная добавка 05:44Она больна: Волочковой предрекли судьбу алкоголика Осина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Славянская богиня Лада: символ женственности и любви на все времена

Славянская богиня Лада: символ женственности и любви на все времена
122

В мифологии многих древних народов можно найти богиню, которая воплощала совершенный женский образ. Идеал красоты и любви древние славяне находили в богине Ладе.

ЛАДА В МИРЕ БОГОВ

В славянской мифологии Лада занимала место божественной матери. Великому богу-создателю она была верной женой и родила ему шестерых детей, среди них — воинственный Перун, бог грома, который позднее возвысился до статуса монарха.

Богиню Ладу ценили как защитницу любовных отношений. Только с благими намерениями следовало искать ее поддержки в стремлении к блаженству. Лада обладала особыми качествами: мягкостью, привлекательностью и единением с природой.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

В эпоху давно минувших времен, когда боги ждали даров от смертных, богиня Лада стояла в стороне от кровавых жертвоприношений. Она принимала лишь невинные подарки природы, такие как ягоды и цветы. Богиня Лада олицетворяла вселенскую любовь и доброту ко всему живому.

По поверьям, рожденные в июле обретали гармонию в любви и брачном союзе. Именно в этот месяц земля "оживала" в честь богини, где липовые цветы и символ девственности — береза — играли ключевую роль в ритуальных обрядах поклонения богине Ладе.

ЛЕГЕНДЫ О БОГИНЕ ЛАДЕ

Мифология прославляет богиню Ладу как творца жизни. Хотя Сварог (славянский бог-кузнец) занимался созданием живых существ земли и неба, задачей Лады было даровать им дух.

Силу Сварога можно ощутить лишь в присутствии Лады, ведь она являлась ключом к зарождению жизни. Это отражение взаимосвязи между любовью и существованием, где Лада вносила свою энергию, обогащая как богов, так и людей уникальной "искрой" существа.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Лада воплощала мать для всего живого, отразившись в каждом уголке природы, и этот делало её не просто матерью божеств, но и источником жизни для всего мира. Древнеславянское мировоззрение было проникнуто убеждением в присутствии души Лады в каждом аспекте окружающего мира.

СИМВОЛЫ БОГИНИ ЛАДЫ


Фото: Дни.ру

Сакральные символы выражались в амулетах, которые служили оберегами и символизировали призыв к помощи богини. Женщины, в особенности те, кто еще не вступил в брак, носили амулеты, именуемые Ладинцами. Эти предметы имели форму восьмилучевой звезды и были не просто украшениями, но и талисманами, приносящими благословение от Лады.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Бытовало убеждение, что амулет влечет за собой прилив любовных чувств, а также дарует жизни радость и процветание. Богиня Лада поддерживала тех, кто сам являлся творцом – пусть даже не в таком масштабном значении, как божество.

20 января 2024, 06:08
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Солнцеликая Масленица славян: торжество света над тьмой

Музей Солнца в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова
Музей Солнца в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова
Музей Солнца в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова
Музей Солнца в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова
Солнце над Волгой. Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

По теме

Как строили избы на Руси

Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше

Врач Цышкова объяснила, как отличить ОРВИ от гриппа

Врач Цышкова объяснила, как отличить ОРВИ от гриппа
В холодный сезон резко возрастает количество простудных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Отдельно стоит поговорить о вирусе гриппа, который опасен многочисленными осложнениями.

Как увеличить губы естественным способом без инъекций

Как увеличить губы естественным способом без инъекций
Многие мечтают о полных и соблазнительных губах, но не хотят прибегать к хирургическим процедурам. Есть несколько эффективных способов, которые могут помочь увеличить губы без использования инъекций. Эксфолиация губРегулярное удаление ороговевших клеток поможет сделать губы более гладкими и объемными.

Тонкая грань: имеет ли хирург право на ошибку

Тонкая грань: имеет ли хирург право на ошибку
В последнее время вопрос о хирургических ошибках стал довольно острым. Что логично, ведь пластические операции становятся популярнее, а количество методов изменения своей внешности только возрастает. Пластический хирург Гузаль Исамутдинова рассказала, что результаты эстетических операций далеко не всегда оправдывают ожидания пациента. Важно отметить, что итоги пластической хирургии могут варьироваться в зависимости от индивидуальных физиологических особенностей каждого пациента, а также других факторов, поэтому неудовлетворенность клиента результатом не всегда будет означать недопустимость работы хирурга.

Это конец: четыре признака неизбежного развода

Это конец: четыре признака неизбежного развода
Любовь имеет свойство заканчиваться, отношения портятся. Лучшим решением в подобном случае будет откровенный разговор и развод. В ряде случаев развод – лучшее решение для пары.

Как перестать бояться нищеты и научиться ценить то, что есть

Как перестать бояться нищеты и научиться ценить то, что есть
Человеку сложно смотреть на привычные вещи и события по-иному. Психологи же рекомендуют поменять отношение к деньгам, чтобы всегда жить в достатке. Любой страх у человека – это своеобразный яд, который медленно убивает личность.

Выбор читателей

18/01ЧтвИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы 19/01ПтнНепрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых 18/01ЧтвВолодина предупреждает: представителей этого знака ждет уникальное событие 19/01ПтнКейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал 18/01ЧтвНаказали, так наказали: россияне потеряли провинившегося Киркорова 18/01ЧтвЖесткое наказание: замок Пугачевой могут конфисковать