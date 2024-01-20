Славянская богиня Лада: символ женственности и любви на все времена

В славянской мифологии Лада занимала место божественной матери. Великому богу-создателю она была верной женой и родила ему шестерых детей, среди них — воинственный Перун, бог грома, который позднее возвысился до статуса монарха.

Богиню Ладу ценили как защитницу любовных отношений. Только с благими намерениями следовало искать ее поддержки в стремлении к блаженству. Лада обладала особыми качествами: мягкостью, привлекательностью и единением с природой.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

В эпоху давно минувших времен, когда боги ждали даров от смертных, богиня Лада стояла в стороне от кровавых жертвоприношений. Она принимала лишь невинные подарки природы, такие как ягоды и цветы. Богиня Лада олицетворяла вселенскую любовь и доброту ко всему живому.

По поверьям, рожденные в июле обретали гармонию в любви и брачном союзе. Именно в этот месяц земля "оживала" в честь богини, где липовые цветы и символ девственности — береза — играли ключевую роль в ритуальных обрядах поклонения богине Ладе.

ЛЕГЕНДЫ О БОГИНЕ ЛАДЕ





Мифология прославляет богиню Ладу как творца жизни. Хотя Сварог (славянский бог-кузнец) занимался созданием живых существ земли и неба, задачей Лады было даровать им дух.

Силу Сварога можно ощутить лишь в присутствии Лады, ведь она являлась ключом к зарождению жизни. Это отражение взаимосвязи между любовью и существованием, где Лада вносила свою энергию, обогащая как богов, так и людей уникальной "искрой" существа.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Лада воплощала мать для всего живого, отразившись в каждом уголке природы, и этот делало её не просто матерью божеств, но и источником жизни для всего мира. Древнеславянское мировоззрение было проникнуто убеждением в присутствии души Лады в каждом аспекте окружающего мира.

СИМВОЛЫ БОГИНИ ЛАДЫ





Сакральные символы выражались в амулетах, которые служили оберегами и символизировали призыв к помощи богини. Женщины, в особенности те, кто еще не вступил в брак, носили амулеты, именуемые Ладинцами. Эти предметы имели форму восьмилучевой звезды и были не просто украшениями, но и талисманами, приносящими благословение от Лады.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Бытовало убеждение, что амулет влечет за собой прилив любовных чувств, а также дарует жизни радость и процветание. Богиня Лада поддерживала тех, кто сам являлся творцом – пусть даже не в таком масштабном значении, как божество.