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Как строили избы на Руси

Как строили избы на Руси
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Дома на Руси строили около рек, лесов или лугов.

На Руси с большим уважением относились к семейным ценностям. Неслучайно до сих пор, семья и дом является для россиян синонимичными выражениями. Забота о доме, бережное отношение к быту всегда приветствовалось.

К строительству дома – чаще всего его называли избой – на Руси относись очень внимательно, старались следовать установившимся традициям. К примеру, конструкция возводилась по закону золотого сечения, при этом никаких новомодных дизайн-проектов славяне не использовали.

Даже предварительного плана строительства могло не быть. Избу на Руси строили, что называется, как повелит сердце. Нередко деревянный сруб возводился без единого гвоздя, при этом отличался высочайшим качеством и устойчивостью к природным явлениям.

Дома русские возводили либо около леса, чтобы постоянно ходить за его дарами, либо на берегу реки, чтобы иметь доступ к воде, либо рядом с лугом, где могла постись скотина. Кроме того, для строительства выбирали плодородную почву, чтобы разбить во дворе грядки.

Сама изба представляла из себя сруб из бревен, связанных в венцы. К заготовке первого венца славяне подходили особенно тщательно, ведь он считался образцом. После его установки было принято остановить работу и отметить успех.

Второй раз застолье организовывали после укладки крыши. Ее, как и фасады дома, было принято украшать резным орнаментом. Как правило, избы на Руси не обходились без символа Солнца.

Полы в избе укладывали от краем к центру, обычно двойным слоем. После этого устанавливали печь. Двери делали шире и ниже габаритов обычного человека. Самые большие окна выходили на улицу или водоем.

Как правило, размер избы на Руси варьировался от 12 до 36 "квадратов". Однако самые зажиточные крестьяне могли позволить себе дома почти до ста квадратных метров.

31 мая 2023, 10:00
Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

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