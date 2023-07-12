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Среда 12 июля

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Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке

Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке
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Чашечка ароматного чая – это повод улыбнуться и уделить свое внимание долгожданной церемонии. Однако не всякий чай действительно идет на пользу.

Эксперт в чайной отрасли Фархатджа Гумеров поделился с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" особой информацией. На основании его слов мы выделили 5 интересных фактов, которые помогут узнать любимый напиток получше.

1. От сорта чая зависит его качество. Чем выше сорт, тем больше пользы он может принести.

2. Существуют эталонные чаи, которые оказывают на организм мощный оздоровительный эффект. Однако их не распространяют так же широко, как простые универсальные.

3. Самый обычный чай — это камелия китайская. А всего в мире есть более 15 тысяч разных сортов.

4. Хороший чай способен выводить токсины из организма. Благодаря содержанию антиоксидантов, это верный помощник в поддержании молодости

5. Один и тот же сорт чая влияет на людей по-разному. Из-за употребления напитка один человек может взбодриться, а другого может наоборот клонить ко сну.

Отметим, что относительно других популярных напитков чай выглядит привлекательно в плане состава. Например, энергетики из магазина негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут приводить к головной боли. Об этом пишет RT.

В летнее время года особенно важно избегать обезвоживания организма. Однако для восполнения баланса жидкости предпочтителен все-таки не чай, а чистая питьевая вода без газа. Как передает URA.RU, специалисты соверуют употреблять полтора-два литра в день небольшими порциями.

12 июля 2023, 08:03
Фото: Gary Houlder/moodboard/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

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