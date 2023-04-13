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Четверг 13 апреля

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Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным

Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным
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Однодневные туры в Губаху стартуют в мае.

Северный Урал как туристическое направление все больше интересует любителей мистики. Плато Маньпупунер в республике Коми и перевал Дятлова в Свердловской области притягивают путешественников со всей России, которым не хватает адреналина и острых ощущений. При этом популярностью пользуется и Пермский край, где расположен загадочный город-призрак Губаха.

Как сообщает URA.RU, эта загадочная местность стала экскурсионной. В мае 2023 года из Перми в Губаху открываются однодневные туры. Туристам предлагают устроить фотосессии в заброшенных домах на фоне природы, впечатлиться завораживающими видами с высоты подъемника, погулять по городу-призраку, сходить в музей КУБа и многое другое.

13 апреля 2023, 16:20
Гора Лодейная в Губахе. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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