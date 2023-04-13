Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным

Однодневные туры в Губаху стартуют в мае.

Северный Урал как туристическое направление все больше интересует любителей мистики. Плато Маньпупунер в республике Коми и перевал Дятлова в Свердловской области притягивают путешественников со всей России, которым не хватает адреналина и острых ощущений. При этом популярностью пользуется и Пермский край, где расположен загадочный город-призрак Губаха.

Как сообщает URA.RU, эта загадочная местность стала экскурсионной. В мае 2023 года из Перми в Губаху открываются однодневные туры. Туристам предлагают устроить фотосессии в заброшенных домах на фоне природы, впечатлиться завораживающими видами с высоты подъемника, погулять по городу-призраку, сходить в музей КУБа и многое другое.