Гадание: узнай имя будущего мужа

В день весеннего равноденствия гадание дает подсказку.

День весеннего равноденствия издавна считался сакральным, так что 21 марта 2023 года экстрасенсы рекомендуют заглянуть в будущее. Древние славяне отмечали в этот день Новый год, поскольку природа обновлялась. Считалось, что и человек проходит трансформацию. Так со временем появилось гадание, путем которого якобы можно узнать имя будущего мужа.

О том, как получить предсказание Высших сил, пишет Пятый канал. На нескольких полосках бумаги следует выписать имена мужчин. При этом один из элементов заполнять не нужно вообще. Перед сном заготовленные бумажки отправляются под подушку незамужней девушки.

С утра надо наугад достать одну из бумажек — там и будет имя будущего мужа. По крайней мере, так сулит гадание. Если попадется пустая полоска, вероятнее всего, имя суженого вообще не было записано накануне.

Если на примете уже есть потенциальный жених, но он не отвечает взаимностью, — это не повод грустить. Возможно, сама судьба бережет вас от этого человека. Бывает, сразу трудно определить истинное лицо ухажера, и гадание тут не выход.

Примеров этому масса. Недавно, как сообщает "Радио 1", в Москве мужчина предложил прохожей помочь донести сумки до дома, а после этого изнасиловал ее.