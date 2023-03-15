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Простые советы по выбору кухонного ножа

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Выбор кухонного ножа – настоящая наука со своими правилами и тонкостями. Во многом процесс приготовления блюда и конечный результат зависят от того, насколько качественные инструменты есть под рукой. Как подобрать кухонный нож и не ошибиться в выборе – в материале "Дни.ру".

Один из основных параметров любого ножа – качество стали, из которой сделан клинок. Наиболее распространенным материалом является нержавеющая сталь. Она подходит для любого среднестатистического пользователя. Главный плюс нержавейки – она не требует особого ухода.

Дольше сохраняют остроту лезвия из углеродистой стали. Однако клинок из такого материала более хрупкий и быстрее ржавеет, поэтому требует тщательного ухода. Какому типу стали отдать приоритет – дело сугубо индивидуальное.

При выборе ножа не меньшее значение имеет рукоять. Она должна быть цельной, крепкой и плотно сваренной. Зазоров и следов сварки в местах соединения деталей быть не должно. В противном случае рукоять быстро разболтается, а нож станет менее эффективным.

Для более качественной шинковки и нарезки овощей и фруктов лучше отдать предпочтение ножу с открытой "пяткой". Заточка лезвия должна идти от острия до "пятки" больстера.

Важно учитывать размер руки кулинара. Чем она больше, тем удобнее будет работать с большими размерами лезвия. И наоборот.

Оптимальным вариантом для непрофессионального пользователя будет лезвие из нержавеющей стали, глубоко утопленное в пластиковую или деревянную рукоять. Хранить изделия лучше на магнитной подвеске или в деревянной подставке.

Часто можно слышать ошибочное мнение: лучше купить один нож, но качественный, чем несколько "средних". Но любой шеф-повар ответит, что приобретение одного, даже самого лучшего ножа, не даст возможность приготовить с помощью него все на свете. Например, большим кухонным ножом крайне неудобно чистить картофель, а маленький плохо подходит для резки арбуза.

Изображение: пресс-служба

При выборе ножа необходимо учитывать задачи, для которого он приобретается. Например, универсальными лезвиями длиной 12-15 сантиметров удобно резать как мясо, так и овощи. Но крупные куски и кости ему уже "не по зубам".

Особый тип ножа – поварской. Иногда его называют шеф-нож. Изделие с длиной лезвия 15-30 сантиметров отлично подходит для разделки больших кусков мяса и крупных овощей. Для небольших овощей гораздо лучше приспособлен нож с длиной лезвия до 10 сантиметров.

Самым выгодным вариантом будет приобретение комплекта кухонных ножей для различных задач. Хорошо зарекомендовали себя изделия от знаменитого итальянского дизайнерского бюро Pininfarina. В основе коллекции Pininfarina Kitchen Design лежат высокие стандарты, качество материала, практичность формы и уникальный дизайн.

Набор состоит из шести ножей: для нарезки мяса, чистки овощей и фруктов, разделки рыбы. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали. Отдельно можно купить подставку.

Приобрести ножи со скидкой можно благодаря накопительной акции от торговой сети "Пятерочка". Для этого достаточно совершать покупки с картой лояльности и накапливать электронные наклейки.

За каждые 200 рублей в чеке гостю начисляется одна наклейка. При наличии 40 стикеров покупатель может приобрести нож со скидкой 65%, а за 80 наклеек – по цене всего лишь от 99 рублей в зависимости от типа изделия. При этом полная стоимость ножей без акции – от 1,6 до 2,9 тысячи рублей.

За балансом наклеек удобно следить. Информация отображается в чеке, личном кабинете на сайте "Пятерочки" или в мобильном приложении. Акция проходит с 14 марта по 29 мая 2023 года.

Изображение: пресс-служба

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