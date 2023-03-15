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Ресторан Meraki: место для дружеских посиделок в греческом стиле

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Нетривиальное решение в интересной локации.

Внимание к гастрономическим традициям Восточного Средиземноморья – устойчивый тренд на ресторанном рынке столицы. За последние пару лет в Москве появилось немало заведений, которые так или иначе экспериментируют с ближневосточной, балканской, левантийской кухней, иногда обособляя, но чаще комбинируя их на одной тарелке. Вот и новый проект ведущего российского ресторатора Аркадия Новикова сосредоточен главным образом на греческом кулинарном наследии, но не исключает разумного компромисса с «соседями».

Речь идет о ресторане Meraki, который открылся в начале марта в гастрономическом пространстве «Депо. Три вокзала» на Новорязанской улице. Локация не самая простая и еще не обжита толком. Но зная, как внимательно Новиков относится ко всем деталям при запуске новых заведений, можно думать, что это место выбрано не случайно, а потому имеет все шансы вскоре стать важным центром притяжения москвичей и гостей столицы. В декоре много греческого – от сине-белой цветовой палитры до настоящих оливковых деревьев в интерьере. Но греческая атмосфера этим не ограничивается.

Фото: Пресс-служба Novikov Group

За кухню отвечает Владимир Богожавец, который также руководит ближневосточным рестораном Maroon. Меню получилось довольно компактным и почти без «трансграничных» блюд, что для новиковских проектов не вполне характерно. А еще в меру аутентичным, насколько это возможно с учетом доступности сезонных продуктов и вкусов целевой аудитории.

Фото: Пресс-служба Novikov Group

Прежде всего, здесь отличный выбор мезе – 16 позиций, от дзадзики и мухаммары до риета из лосося и лабне с оливками. Можно брать по отдельности или сразу ассорти. К ним непременно стоит заказать свежеиспеченную лепешку с розмарином.
Среди закусок и салатов найдутся и перцы с кремом из тунца, и зеленый салат с хамсой, и карпаччо из осьминогов, и греческий салат – с лабне на основе мацони и нежной иранской фетой.

Фото: Пресс-служба Novikov Group

В разделе блюд на гриле имеется несколько видов кебабов и сувлаки – с лососем, креветкой, телятиной и т.д. А еще рибай на кости и седло ягненка. На горячее предлагают креветки саганаки в густом, пряном соусе из томатов, сладкого перца, лука, свежей зелени и оливкового масла, сибаса ладолемоно с соте из томатов, каперсов и оливок каламата, цыпленка мухаммара и осьминога по-гречески – сначала отваренного, а затем обжаренного на гриле до хрустящей корочки.

Фото: Пресс-служба Novikov Group

В разделе десертов больше десятка позиций. Есть универсальные вроде «Павловой» и «Эстерхази», но также и специалитеты, как тре лече или фисташковый эклер. Отдельного внимания заслуживает медовик Meraki – тот случай, когда название ресторана присвоили действительно знаковому блюду.

Фото: Пресс-служба Novikov Group

Средний счет – 4 тысячи рублей.

15 марта 2023, 13:20
Фото: Пресс-служба Novikov Group
Дни.ру✓ Надежный источник

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