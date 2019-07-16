Заявление plus-size модели: девушка сверху – это норма

Пока российские манекенщицы борются с анорексией и изнуряют себя жесткими диетами, во всем мире, подиумы и обложки глянцевых журналов завоевывают модели с пышными формами. "Дни.ру" нашли первую в России успешную модель plus-size и узнали, как сейчас живет девушка, на счету которой модные показы и съемки бьюти-линии известного бренда.

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