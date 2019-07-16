Заявление plus-size модели: девушка сверху – это норма

Алена Мареева на сегодняшний день возглавляет компанию RFG Distribution, занимающуюся производством и прокатом кинокартин, некогда успешная модель не жалеет, что сменила сферу деятельности и не планирует возвращаться на подиум.
"Мы живем в мире, где ежедневно уничтожаются стереотипы, сложившиеся веками, если ты весишь больше 80 кг, это не означает, что ты не можешь быть успешной моделью. Если ты женщина, это не означает, что ты не можешь занимать управляющую должность. В современном мире уже норма, когда женщина сверху".
Свою личную жизнь модель никогда не комментирует. В работе Алена проявляет себя как требовательный и рассудительный руководитель.
"Для проката, мы выбираем только те картины, месседж которых не противоречит нашим внутренним убеждениям. Совсем недавно мы столкнулись с фильмом, который нас просто поразил. Это странная, взрывная и безумная экшен-комедия, которую сложно смотреть, смех от нелепости тебя полностью сковывает. Картина "Робот 2.0", которую порекомендовал даже BadComedian, стартует в кинотеатрах 25 июля в формате 3D".
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