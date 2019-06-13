Как ухаживать за жирной кожей летом

В жаркую погоду даже нормальная, комбинированная и сухая кожа становится жирной. Нежелательный чрезмерный блеск на лице и оплывший макияж добавят неприятных ощущений. О средствах, которые помогут справиться с этой проблемой и придать внешности ухоженный здоровый вид, "Дни.ру" рассказала косметолог Зоя Евсюкова.

СРЕДСТВА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Умываемся мы, как правило, пенками, гелями или жидким мылом. Главное, чтобы любое средство для утренней и вечерней гигиены бережно очищали кожу, и при этом не нарушали ее защитный гидро-липидный барьер. Кроме того, они должны сохранять рН на уровне 5-5,5 – эта информация обязательно должна быть указана на упаковке косметологического продукта. Иначе повышенный уровень щелочи на кожных покровах приведет активной работе сальных желез. Уже через 30-40 минут после умывания они будут усиленно восстанавливать липидную мантию путем активации секреции себума.

ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

После умывания мы используем тоник или лосьон, чтобы очистить кожу от остатков жесткой водопроводной воды и придать лицу больше свежести и сияния.

Подобные средства не должны содержать спирта, а рН-баланс любого из них должен быть нейтральным, в таком случае, тоники и лосьоны будут бережно тонизировать и освежать эпидермис, не вызывая повреждения гидро-липидной мантии. Это позволит не пересушить кожу и надолго сохранить ее естественное сияние.

СЫВОРОТКИ

Летом нет необходимости в плотных средствах, которые защищают кожу от чрезмерных потерь влаги, низких температур и ветра. Поэтому в средствах по уходу за лицом отдаем предпочтение легким текстурам: сывороткам и вуалям. Приобретая их, стоит внимательно изучить аннотацию. Ориентироваться стоит на низкое содержание кислот в составе. Например, в сыворотке или вуали процент гликолевой, молочной, миндальной или пировиноградной кислоты не должен составлять более 8-12%. Начинать применение этих препаратов нужно в вечернее время, постепенно перейдя на двухразовое нанесение.

КРЕМЫ

Они также должны быть легких текстур, в виде эмульсий или крем-гелей. Важно, чтобы дневной крем имел SPF-фильтры, защищающие кожу лица от солнца, а значит, от фотостарения. Чем выше степень защиты – тем меньше нежелательной пигментации на лице. В составе ночного крема предпочтителен ретинол.

Многие косметологи не рекомендуют использовать ретиноиды в летний период времени, считая, что они увеличивают риск возникновения пигментации, поскольку делают кожу уязвимой для солнечных лучей. Однако витамин А – ретинол, является прекрасным регулятором работы сальных желез, стимулирующим обновление кожи, а главное – физиологичное созревание кератиноцитов – основных клеток эпидермиса.

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА

Тем, кто не пользуется летом декоративной косметикой, рекомендуется пользоваться термальной водой или "дымкой". Эти средства мгновенно увлажняют кожу, бодрят, освежают и помогают избегать чувства стянутости. Кроме того, они делают кожу мягче и действительно успокаивают. Пользоваться термальной водой или дымкой можно несколько раз в сутки, в том числе, перед сном.