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Lifestyle

Как посадить лицо на "диету"

Фото: GLOBAL LOOK press/Janus
Мечтали ли пышнощекие красавицы с полотен Кустодиева и Рубенса о том, чтобы мир наконец увидел их выдающиеся скулы и неприкрытую двойным подбородком длинную шею? Несмотря на то, что сейчас бодипозитив – модный тренд, миллионы женщин, разглядывая себя в зеркале, задаются вопросом, как сделать лицо более узким, более аристократичным, как раз и навсегда убрать ненавистные щеки. 
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В XXI веке придумано много способов, чтобы утолить печали и "растопить" ненавистный жир на лице.

Для начала разберемся, где прячется жир. Самые уязвимые зоны – это брыли и подбородочная область. Многие с удовольствием бы избавились еще и от припухлостей на щеках, именуемых комками Биша. Брыли и второй подбородок, как правило, начинают беспокоить с возрастом. Специалисты отмечают, что в зоне риска находятся люди с сидячими профессиями, вынужденные часто наклонять голову вперед – швеи, бухгалтеры и все те, кто подолгу работает за компьютером. Гормональное расстройство также способствует появлению второго подбородка.

"Если появились проблемы с жиром на лице, прежде всего нужна диета, – говорит пластический хирург Любовь Акрум. – Нужно в течение дня делать гимнастику, поднимать подбородок вверх, прижимая язык к верхнему небу, напрягать шейные мышцы. Гимнастика – это один из главных методов в укреплении мышц, которые не дадут сильно провиснуть подбородку. При небольших объемах жира сгладить и уменьшить его помогут массажи. И только после этого следует обращаться к косметологии и хирургии".

Пластический хирург Евгения Новикова к способам борьбы с жиром подходит более радикально. По ее словам, маски, массажи, гимнастика в домашних условиях работают, когда вам 18 лет. Все эти приятности должны быть в жизни каждой женщины, но большого эффекта это не приносит.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people/

На вооружении у косметологов и хирургов есть несколько действенных средств, способных победить несовершенства.

Жиросжигающие уколы

Самый простой путь в борьбе с жиром на лице, самый безболезненный, но и самый недолговременный – введение липолитиков. Он подойдет девушкам, которые набрали лишних 5-6 килограммов, и на лице это стало заметно.

Липолитики – это особые вещества, которые активно помогают организму в расщеплении жиров. Ими можно добиться ощутимого результата, но этот результат продержится в течение 6-8 месяцев. Курс липолитиков составляет 4-5 процедур с промежутком 7-10 дней. Если посчитать все вместе, по стоимости он будет равен одной операции. Однако, в отличие от уколов, операция даст пожизненный эффект.

Аппаратные методы борьбы

Чуть-чуть убрать жир на лице могут помочь ультразвуковые волны, но опять-таки курс процедур придется повторять. Например, существует RF-кавитация. Специальный ультразвуковой аппарат работает на уменьшение жировой ткани. "Во время подобной процедуры специальный аппарат подает в жировую низкочастотные ультразвуковые волны, вызывая в ней образования микропузырьков. Они увеличиваются в размерах, размягчают жир и разрушают мембрану адипоцита – клетки-хранителя жира. Этот способ нетравматичный, но и результат также временный. Жир уходит, но потом может появиться на этом же месте.

Нити для подтяжки

Брыли могут появляться и в 30 лет, и в 50. И методы борьбы с ними зависят от того, какой у вас тип старения, какой кожа была изначально. "Если мы говорим о достаточно молодой коже, то можно начинать с нитей. Поставить более простые – мононити из полидиоксанона. Они очень хорошо подтянут молодую кожу. Если речь идет о более возрастной коже, то есть уже хирургические нити с насечками, которые способны перемещать кожный лоскут. Стоит подумать и про дополнительные методы: пилинги, шлифовки. Это нужно для того, чтобы простимулировать кожу и сократить кожный лоскут", - рассказывает Евгения Новикова.

Эксперт отмечает, что нити помогут только немного подтянуть лицо: прижать контур и скорректировать овал лица. Если же у человека достаточно большие щеки или очень внушительный второй подбородок, то нужны оперативные методы.

Кадр youtube.com

Удаление комков Биша

Комки Биша – это жировые образования, которые расположены между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица (жевательной, большой и малой скуловой) с обеих сторон. Именно они делают лица грудных детей такими пухлыми и милыми, и при этом выполняют важную функцию – не дают ребенку прикусить себе щеку при сосании молока из груди или бутылочки. Во взрослом возрасте комки не несут никакой пользы и выглядят не так мило.

Удаление комков Биша делается под местной анестезией, все разрезы совершаются на внутренней стороне щеки. На слизистой лишь остаются небольшие шовчики, которые снимаются через три дня. В течение 10 дней будет небольшая отечность и синячки, окончательный результат достигается через две недели после операции.

Такая операция подойдет тем, у кого достаточно круглые щеки, толстая упругая кожа. А вот людям с тонкой и сухой кожей нужно быть более аккуратными, потому что комки Биша в некотором роде являются питательной средой, которая помогает дольше не стареть. "Удаление комков Биша – уменьшит щеки незначительно, визуально человек не похудеет килограмм на 20. Если есть достаточно большой избыточный вес, то удаление не даст ощутимого результата. Нужно работать с лишним весом, скидывать вес, а потом уже работать с лицом", – уточняет Любовь Акрум.

Липосакция подбородка

Перед тем как устранить второй подбородок липосакцией, необходимо установить индекс массы тела и оценить общее количество жировых отложений на теле. Если масса тела нормальная и стабильная, а оплывший овал лица является единственной проблемной зоной на теле человека, операция позволит сделать внешность максимально привлекательной. Если же вес существенно превышает норму, то результат операции может быть недолговечным.

Сама операция продолжается не более часа, в процессе врач вводит в область нижней трети лица специальный состав, в который входят жирорастворяющие, обезболивающие и анестезирующие компоненты. После того как жировая ткань в зоне подбородка разрушена, она выводится через специальные канюли.

Для выраженного результата в течение месяца после липосакции подбородка нужно носить компрессионную повязку. Такая операция эта очень эффективна, но при условии, что возраст пациента достаточно молодой. После 40 лет кожа сокращается хуже, поэтому врачу важно оценить на состояние тканей.

Профилактика

Уже с 30-35 лет нужно наблюдаться у косметолога постоянно, чтобы заметить проблемы и убрать их самым безболезненным и простым способом. На начальном этапе помогут маски на основе фруктовых кислот – они способны улучшить цвет кожи и увлажнить ее. Хорошего эффекта  можно добиться, используя микротоки, например, дарсонваль.

Если кожа сухая, это создает среду для появления морщин. Чтобы отложить увядание, необходимо питать кожу. Отличным решением могут стать уколы гиалуроновой кислоты.  

24 октября 2018, 15:25

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